Syncron, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten After-Sales-Service-Lösungen, gab heute die Ernennung von Josh Weiss zum Chief Executive Officer bekannt. Weiss tritt die Nachfolge von Fritz Neumeyer an, der nach einer erfolgreichen Amtszeit, die von bedeutendem Wachstum und Produktinnovationen geprägt war, aus seiner Position ausscheidet.

Josh Weiss bringt fast 20 Jahre Erfahrung in der Geschäftsführung in wachsenden und führenden globalen Technologie- und Fertigungsunternehmen mit. Zuletzt war Weiss als Präsident der Manufacturing Intelligence Division von Hexagon tätig und leitete ein 2-Milliarden-Euro-Unternehmen mit umfassender Gewinn- und Verlustverantwortung. Während seiner Tätigkeit bei Hexagon entwickelte und integrierte Weiss erfolgreich fortschrittliche Technologien, trieb transformative Leistungsverbesserungen voran und skalierte komplexe globale Abläufe.

"Wir freuen uns sehr, Josh Weiss bei Syncron willkommen zu heißen und mit ihm zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen seine ehrgeizigen Ziele weiter verfolgt", sagte Léo Apotheker, Vorstandsvorsitzender von Syncron. "Joshs umfassende globale Erfahrung, seine Leidenschaft für Innovation und seine dynamische, kundenorientierte Führungsposition machen ihn einzigartig positioniert, um Syncron durch das nächste spannende Kapitel des Wachstums zu führen. Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich Fritz Neumeyer unseren tiefsten Dank für seine unschätzbaren Beiträge, sein Engagement und seine strategische Vision aussprechen, die Syncron für anhaltenden Erfolg positioniert haben."

Fritz Neumeyer kommentierte: "Syncron zu leiten war eine unglaubliche Reise. Ich bin sehr stolz auf die Leistungen des Teams und freue mich auf die Zukunft von Syncron unter Joshs Führung."

"Ich fühle mich geehrt, Syncron in einer so transformativen Zeit in der Aftermarket-Service-Branche beizutreten", sagte Weiss. "Ich freue mich darauf, eng mit unserem talentierten Team und unseren geschätzten Kunden zusammenzuarbeiten, um den After-Sales-Service als strategischen Wachstumsmotor für Hersteller und Händler auf der ganzen Welt weiter zu stärken."

Über Syncron

Syncron unterstützt führende Hersteller und Händler dabei, von der neuen Dienstleistungswirtschaft zu profitieren, indem sie die Leistung im Aftermarket-Geschäft optimieren. Mit einem Kundenstamm, zu dem viele der weltweit führenden Marken gehören, bieten die preisgekrönten Lösungen von Syncron einen außergewöhnlichen Kundennutzen und Geschäftswachstum.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250409090471/de/

Contacts:

Wenden Sie sich bei Medienanfragen bitte an:

Claudine Bianchi

Chief Marketing Officer, Syncron

+1 781 572 0560

claudine.bianchi@syncron.com