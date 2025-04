Im am gestrigen Vormittag veröffentlichten Aktien-Report "Der Trump-Code" war zu lesen: "Zu den Aktienmärkten: Aus sentimenttechnischer Sicht gibt es jetzt massive Kaufsignale, da die Stimmungsindikatoren in die Nähe historischer Tiefs eingebrochen sind." Ich schrieb daher, dass es demnächst "stark nach oben gehen" könnte.Da mein ASC-System eine abrupte Kehrtwende (gen Norden) an den Weltbörsen voraussagte, traf ich zwei wichtige Entscheidungen. Zum einen wurde die letzte Tranche des TSMC-Puts mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...