Der Konsumgüterkonzern verzeichnet einen Tagesverlust von 2,52 Prozent auf 53,09 Euro. Experten bleiben dennoch zuversichtlich vor der Quartalsberichterstattung am 24. April.

Die Unilever-Aktie verzeichnet am 10. April 2025 einen deutlichen Rückgang von 2,52 Prozent auf 53,09 Euro, nachdem sie erst am Vortag die wichtige 20-Tage-Linie nach oben durchbrochen hatte. Der gestrige kurzfristige Anstieg auf 54,50 Euro erwies sich als nicht nachhaltig, was Anleger nun vor neue Herausforderungen stellt. Besonders bemerkenswert ist die Volatilität der Aktie, die innerhalb einer Woche bereits mehr als 6 Prozent eingebüßt hat. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt der Konsumgüterriese auf Jahressicht mit einem Plus von knapp 20 Prozent weiterhin eine solide Performance.

Gemischte Signale vor anstehenden Quartalszahlen

Die bevorstehende Veröffentlichung des Trading Statements für das erste Quartal 2025 am 24. April rückt zunehmend in den Fokus der Anleger. Analysten zeigen sich trotz der aktuellen Kursschwäche überwiegend optimistisch: Von 18 Experten empfehlen 11 die Aktie zum Kauf, während nur drei zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 59,01 Euro rund 13 Prozent über dem aktuellen Niveau. Die fundamentalen Daten des Unternehmens werden als solide eingestuft, mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 16,98. Allerdings drücken die verhaltenen Wachstumsaussichten und der allgemeine Marktdruck im Konsumgütersektor auf die Stimmung. Während der britische FTSE 100 am heutigen Donnerstag mit einem kräftigen Plus von fast 6 Prozent glänzt, kann Unilever von dieser positiven Marktstimmung nicht profitieren.

