Genervt von der ganzen spröden Polit-Prosa? Unser Autor erklärt, was im Koalitionsvertrag tatsächlich gemeint ist. Der erste Eindruck vom Koalitionsvertrag: Es hätte schlimmer kommen können - zumindest, was die Bereiche Klima und Verkehr betrifft. Der entscheidende Absatz beginnt in Zeile 898: "Wir stehen zu den deutschen und europäischen Klimazielen. (...) Dafür setzen wir das Pariser Klimaabkommen um und verfolgen das Ziel der Klimaneutralität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...