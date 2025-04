Köln (ots) -Center Parcs Nordborg Resort auf der Insel Als in Südjütland kann nun das offizielle Eröffnungsdatum bestätigen und wird planmäßig am 20. Juni 2025 seine Türen für die ersten Gäste öffnen. Der neue Ferienpark bietet eine Fülle an Aktivitäten, architektonisch gestaltete Gebäude, Dänemarks längsten Pier und nicht zuletzt eine spektakuläre Lage direkt an der Küste und inmitten unberührter Natur.Ein neues Kapitel in der skandinavischen Ferienwelt beginnt: Nach einem erfolgreichen und planmäßig umgesetzten Projektverlauf, steht nun das offizielle Eröffnungsdatum fest - am 20. Juni 2025 öffnet das Center Parcs Nordborg Resort auf der Insel Als in Südjütland erstmals seine Tore. Der erste Center Parcs Ferienpark in Skandinavien bringt spektakuläre Natur, innovative Freizeiterlebnisse und nachhaltige Architektur auf einzigartige Weise zusammen - direkt an der Ostseeküste.Die Idee eines Resorts entstand 2012 - und 13 Jahre später wird aus der Vision nun Wirklichkeit. Der erste Spatenstich erfolgte im Mai 2022. Am 20. Juni 2025, kurz vor Beginn der Sommerferien, öffnen sich nun die Tore für die ersten Gäste - begleitet von großen Eröffnungsfeierlichkeiten."Die Eröffnung des Nordborg Resorts ist der Höhepunkt eines langen und erfolgreichen Entwicklungsprozesses, der nun in einem einzigartigen Ferienparadies direkt hier in Nordborg mündet. Wir können nun sowohl dänischen als auch internationalen Gästen ein besonderes Urlaubserlebnis inmitten der Natur und mit starker Verbindung zum lokalen Umfeld bieten", sagt Bent Jensen von Linak Holding A/S.Nordborg Resort rechnet mit rund 450.000 Übernachtungen und zusätzlich 25.000 Tagesgästen pro Jahr. Damit wird nicht nur der Tourismus in der Region belebt, sondern auch ein wesentlicher Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung auf Nordals und in der Umgebung geleistet."Wir freuen uns sehr, das offizielle Eröffnungsdatum - den 20. Juni 2025 - bestätigen zu können und dass alles planmäßig verlaufen ist. Und ganz besonders freuen wir uns darauf, Gäste aus dem In- und Ausland in unserem neuen Resort willkommen zu heißen, auf das wir sehr stolz sind", so Per Egebæk Have von der Bitten & Mads Clausen Stiftung, einem der Investoren hinter dem Nordborg Resort, das zu den größten Tourismusprojekten der letzten Jahre in Dänemark zählt.Riesige Nachfrage - besonders in der HochsaisonSchon jetzt zeigt sich: Das Interesse ist enorm. Vor allem die Sommermonate Juli und August sind stark gefragt. Aber auch außerhalb der Hauptsaison registriert der neue Ferienpark zahlreiche Buchungen - ein deutliches Zeichen dafür, dass Nordborg Resort den Nerv der Zeit trifft."Mit diesem ambitionierten Projekt, das darauf abzielt, den Menschen die Natur näherzubringen - mit einem klaren Fokus auf hohe Qualität, Nachhaltigkeit und eine starke lokale Verankerung, schlagen wir nun ein neues Kapitel auf. Ich freue mich sehr zu sehen, dass wir nicht nur Gäste aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien, sondern auch aus den nordischen Ländern anziehen, die die einzigartige Natur, Gastronomie und Kultur erleben möchten", erklärt Frank Daemen, Geschäftsführer Center Parcs Deutschland.Urlaub, wie er sein sollte: Abwechslungsreich. Entspannt. Unvergesslich.Umgeben von dichten Wäldern, sanften Küstenlinien und historischen Sehenswürdigkeiten bietet das Nordborg Resort alles, was einen unvergesslichen Aufenthalt ausmacht. Herzstück ist die spektakuläre Aqua Mundo Wasserwelt mit mehreren Wasserrutschen und einem Wild Water River. Weitere Highlights sind Elektro-Jeeps für Kinder, Bootsfahrten, ein interaktiver Bauernhof mit tierischen Begegnungen und ein Outdoor-Aktivitätszentrum mit Laser-Tag und Bogenschießen.Im Market Dome warten kulinarische Vielfalt, Shopping, Minigolf, Bowling und Entertainment für die ganze Familie. Ergänzt wird das Angebot durch das stilvolle Fratelli Strand Café und den längsten Badesteg Dänemarks - 140 Meter pure Urlaubsfreiheit, die direkt in den Kleinen Belt führt.Nachhaltig gedacht - von Anfang anBeim Bau des Resorts lag der Fokus auf der Minimierung der Auswirkungen auf die natürliche Umgebung. Von der Planung bis zur Umsetzung stand nachhaltiges Bauen im Mittelpunkt. Ziel ist die renommierte DGNB-Gold-Zertifizierung - als einer der ersten Ferienparks Europas. Ein deutliches Signal, dass Umweltbewusstsein und Urlaubserlebnis Hand in Hand gehen können.Aufenthalte können ab sofort unter www.centerparcs.de/nordborg, telefonisch unter 0221 - 65 03 14 14 oder in jedem Reisebüro gebucht werden.Weitere Informationen zum neuen Nordborg Resort finden Sie unterwww.centerparcs.de/nordborg.Über Center Parcs Europe:Zu Center Parcs Europe, einer Tochtergesellschaft der an der Pariser Börse notierten Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, Europas größtem Anbieter von Ferienwohnungen, gehören die Marken Center Parcs und Sunparks. Das Konzept von Center Parcs wurde 1967 in den Niederlanden entwickelt und ist nach wie vor einzigartig in Europa. Center Parcs Europe verfügt derzeit über 29 Standorte: 7 in Frankreich, 7 in Belgien (davon 2 Sunparks Parks), 9 in den Niederlanden und 6 in Deutschland. Die Marke stellt die Beziehungen zwischen den Menschen sowie ihre Beziehung zur Natur in den Mittelpunkt. Ausgehend von der Überzeugung, dass Zusammengehörigkeit über die Familie hinausgeht, bietet Center Parcs seinen Gästen die Möglichkeit, in einer natürlichen Umgebung unvergessliche Erinnerungen miteinander zu schaffen. Mit einem modernen Ambiente, einer breiten Palette an Erlebnissen und dem Fokus auf nachhaltige und lokale Initiativen, heißt Center Parcs jeden willkommen, außergewöhnliche Erfahrungen zu sammeln.Über die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs:Die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs ist der europäische Marktführer im Nahtourismus. Sie wurde 1967 gegründet und entwickelt seit über 50 Jahren innovative und umweltfreundliche Urlaubs- und Freizeitkonzepte, um die schönsten europäischen Reiseziele am Meer, im Gebirge, auf dem Land und in Städten anzubieten. Mit ihren sich ergänzenden Marken - Pierre & Vacances, Maeva, Center Parcs, Villages Nature Paris, Sunparks und Aparthotels Adagio - empfängt die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs 8 Millionen Kunden in einem touristischen Bestand von nahezu 44.800 Apartments und Ferienhäusern an 300 Standorten in Europa. Die Holding der Gruppe - Pierre et Vacances SA - ist an der von Euronext betriebenen Pariser Börse notiert. Im Jahr 2022/2023 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 1.915 Millionen Euro.www.groupepvcp.com @GroupePVCPPressekontakt:Sabine Huber - PressereferentinGroupe Pierre & Vacances /Center Parcs Germany GmbHKaltenbornweg 1-3, 50679 KölnTel. +49 221 - 97 30 30 - 94Fax +49 221 - 97 30 30 - 14E-Mail: sabine.huber@groupepvcp.comRainer Fornauf-Scholz/Lucas SchollPresse- & ÖffentlichkeitsarbeitGlobal Communication Experts GmbHHanauer Landstrasse 184, 60314 FrankfurtTel. +49 69 - 17 53 71 - 034/ - 056Fax +49 69 - 17 53 71 - 035/ - 057E-Mail: presse.centerparcs@gce-agency.comOriginal-Content von: Center Parcs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131533/6010776