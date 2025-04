DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 11. April (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) März PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj *** 08:00 GB/BIP Monat Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,4% gg Vq/k.A. zuvor: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -17,2 Mrd GBP zuvor: -17,8 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,3% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/-1,5% gg Vj 08:00 DE/Inlandstourismus Februar 08:00 DE/Insolvenzen Januar *** 09:00 PL/Treffen der Eurogruppe 09:30 CH/Swiss Re Group, HV 10:00 DE/BayernLB, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 11:45 PL/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an PK nach Ecofin-Meeting 12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Erzeugerpreise März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) April PROGNOSE: 54,6 zuvor: 57,0 16:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, spricht bei Arkansas State Bank Department Event ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

