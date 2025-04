ROUNDUP 2: CSU segnet Koalitionsvertrag ab



MÜNCHEN/BERLIN - Als erste der drei beteiligten Parteien hat die CSU den Koalitionsvertrag von Union und SPD gebilligt. Der Beschluss in einer Schaltkonferenz von Parteivorstand, Bundes- und Landtagsabgeordneten fiel einstimmig. "Unser Ja ist auch gut begründet", sagte CSU-Chef Markus Söder danach. Die Vereinbarung von Union und SPD sei gut für Deutschland und gut für Bayern.

GESAMT-ROUNDUP/Feuerpause im Zollstreit: EU- und US-Abgaben vorerst auf Eis

BRÜSSEL - Teile des Welthandels bekommen voraussichtlich eine Atempause von 90 Tagen: Sowohl die USA als auch die EU setzen einige Sonderzölle vorerst nicht in Kraft. In einer kurzen Stellungnahme kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an, erst tags zuvor beschlossene Gegenmaßnahmen für knapp drei Monate auf Eis zu legen.

ROUNDUP/USA: Inflation gesunken - Zollpolitik dürfte künftig Preise treiben

WASHINGTON - In den USA hat sich die Inflation im März dank niedrigerer Energiepreise überraschend deutlich abgeschwächt. Die turbulente Zollpolitik der USA dürfte sich laut Ökonomen erst in den nächsten Monaten in den Daten widerspiegeln. Im März stiegen die US-Verbraucherpreise im Jahresvergleich lediglich um 2,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch 2,8 Prozent betragen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Rate auf 2,5 Prozent gerechnet.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legen zu



WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht gestiegen. In der vergangenen Woche legte sie um 4.000 auf 223.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten damit im Schnitt gerechnet. Die Daten signalisieren gleichwohl nach wie vor einen robusten Arbeitsmarkt in der größten Volkswirtschaft der Welt.

Söder hält an Klage gegen Länderfinanzausgleich fest



MÜNCHEN - CSU-Chef Markus Söder will die bayerische Klage gegen den Länderfinanzausgleich auch nach dem erfolgreichen Ende der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD aufrechterhalten. "Die Klage bleibt. Das ist eine grundsätzliche Frage", sagte der bayerische Ministerpräsident nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München.

Experten: Industriestrompreis ist nicht die Lösung



BERLIN - Der im schwarz-roten Koalitionsvertrag vorgesehene Industriestrompreis löst aus Sicht von Fachleuten keine längerfristigen Probleme. Dieser verschaffe der energieintensiven Wirtschaft erst einmal Luft, halte aber den Subventionsbedarf hoch, sagte der Ökonom Stefan Kooths vom Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel (IfW) bei der Vorstellung eines Gutachtens zur Konjunktur in Deutschland.

Bundesbank: Inflation trifft ärmere Haushalte stärker



FRANKFURT - Die Inflation infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat besonders die ärmeren Haushalte in Deutschland getroffen. Preisbereinigt gingen die Nettovermögen der unteren Hälfte zwischen 2021 und 2023 um mehr als 20 Prozent zurück, wie aus einer Studie der Bundesbank zu den Finanzen der privaten Haushalte hervorgeht.

