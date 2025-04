DJ Novartis will 23 Mrd Dollar in Expansion in den USA investieren

Von Stephen Nakrosis

DOW JONES--Der Pharmakonzern Novartis will die Produktion sowie die Forschung und Entwicklung in den USA ausbauen und dafür in den nächsten fünf Jahren insgesamt 23 Milliarden US-Dollar investieren. Dazu sollen die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit einem neuen, 1,1 Milliarden Dollar teuren Forschungszentrum im Raum San Diego verstärkt werden, dem zweiten von Novartis in den USA. Der neue Komplex soll zwischen 2028 und 2029 eröffnet werden, wie der Konzern mitteilte.

Novartis plant zudem den Bau von vier neuen Produktionsanlagen, von denen drei für die Herstellung von biologischen Wirkstoffen, Arzneimitteln, Geräten und Verpackungen vorgesehen sind. Die vierte Anlage werde chemische Wirkstoffe und Verpackungen herstellen. Mit den neuen Produktionskapazitäten wird Novartis nach Angaben des Unternehmens in der Lage sein, 100 Prozent seiner wichtigsten Medikamente vollständig in den USA herzustellen.

Darüber hinaus plant der Konzern den Bau von zwei Produktionsanlagen für Radioligandentherapien in Florida und Texas sowie die Erweiterung von drei RLT-Produktionsanlagen in Indianapolis, in Millburn, New Jersey, und im kalifornischen Carlsbad.

Mit diesen Investitionen schaffe Novartis in den USA Produktionskapazitäten für alle wichtigen Technologieplattformen, einschließlich kleiner Moleküle und Biologika, so das Unternehmen.

