Der Nickelsulfid-Explorer verliert weiter an Börsenwert, während Experten dem Batteriemetall-Spezialisten enormes Wachstumspotential bescheinigen.

Die Aktie des kanadischen Nickelsulfid-Explorers Canadal Nickel Company setzt ihren Abwärtstrend fort und verzeichnete am gestrigen Donnerstag (10. April 2025) einen Schlusskurs von 0,58 Euro. Mit einem Wochenminus von 6,75 Prozent und einem monatlichen Rückgang von 15,70 Prozent bleibt der Titel deutlich unter Druck. Besonders bemerkenswert ist der Abstand zum 52-Wochen-Hoch vom 20. Mai 2024, der mittlerweise 44,55 Prozent beträgt. Die Marktkapitalisierung des auf Elektrofahrzeug- und grüne Energie-Märkte ausgerichteten Unternehmens ist auf 130,93 Millionen Euro gesunken.

Analysten bleiben trotz Kursverlusten optimistisch

Der starke Rückgang steht in bemerkenswertem Kontrast zur Einschätzung der Finanzexperten. Alle vier Analysten, die das Unternehmen aktuell bewerten, zeigen sich bullish: Drei empfehlen den Kauf der Aktie, einer stuft sie sogar mit "Outperform" ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,075 CAD, was einem enormen Aufwärtspotenzial von über 230 Prozent entspricht. Selbst das niedrigste Kursziel von 2,50 CAD deutet auf erhebliche Unterbewertung hin. Die positive Analystensicht gründet sich vermutlich auf die strategische Positionierung des Unternehmens im Batteriemetall-Sektor mit seinem Crawford Nickel-Kobalt-Projekt in Ontario, das laut Unternehmensprofil zu den größten Basismetallprojekten weltweit zählt. Die negativen Cash-Flow-Zahlen und der Fehlbetrag von 3,2 Millionen USD aus 2024 spiegeln jedoch die typischen Herausforderungen eines Explorationsunternehmens wider, das noch keine operativen Einnahmen generiert.

