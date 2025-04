Der französische Luxusmodekonzern verzeichnet einen erfreulichen Kursgewinn von 2,56% und erholt sich vom März-Rückgang, während Analysten ihre Einschätzungen anpassen.

Die Luxusaktie des französischen Modehauses Hermès International verzeichnete gestern einen beachtlichen Kursanstieg von 2,56% auf 2.581,76 USD. Nach einer schwierigen Phase im März, in der die Aktie einen monatlichen Rückgang von 8,04% hinnehmen musste, zeigt sich nun ein positiver Trend mit einem Wochenplus von 3,42%. Besonders bemerkenswert ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund, dass die Bernstein SocGen Group am vergangenen Mittwoch ihr Kursziel für die Hermes-Aktie von 2.850,00 Euro auf 2.600,00 Euro gesenkt hat - trotzdem aber an ihrer Outperform-Einstufung festhält.

Analysten positionieren sich neu im Luxussegment

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Hermes ?

In den vergangenen Tagen haben sich zahlreiche Finanzinstitute zur Hermes-Aktie neu positioniert. Die Deutsche Bank äußerte sich am 9. April positiv zum Unternehmen, während JP Morgan zeitgleich ein neutrales Rating beibehielt. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 2.664,64 Euro sehen die insgesamt 22 Analysten, die die Aktie bewerten, noch ein Potenzial von knapp 20% gegenüber dem letzten Schlusskurs. Bemerkenswert ist die breite Spanne der Kursziele, die von optimistischen 3.100,00 Euro bis zu verhaltenen 1.480,00 Euro reicht, was die divergierenden Einschätzungen zur weiteren Entwicklung des Luxussektors widerspiegelt. Jefferies bekräftigte erst am 8. April seine Kaufempfehlung, während UBS bereits am 3. April zum Kauf riet.

Anzeige

Hermes-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hermes-Analyse vom 11. April liefert die Antwort:

Die neusten Hermes-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hermes-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hermes: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...