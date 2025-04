Der Getränkehersteller verzeichnet ein Kursplus von 1,23% und überzeugt mit 19,37% Wertsteigerung im Jahresvergleich. Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial.

Die Coca-Cola Aktie startete mit einem deutlichen Plus von 1,23 Prozent in den Handelstag und notierte bei 70,76 USD (Stand: 11. April 2025). Nach einer kurzfristigen Schwächephase im vergangenen Monat, in der das Papier um 1,09 Prozent nachgab, zeigt der Getränkeriese nun wieder Stärke. Bemerkenswert ist die positive Jahresentwicklung: Mit einem Kursanstieg von 19,37 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate konnte Coca-Cola die meisten Konkurrenten im Konsumgütersektor deutlich übertreffen. Besonders interessant: In knapp drei Wochen, am 29. April 2025, wird der Softdrink-Gigant seine Zahlen für das erste Quartal 2025 vorlegen - ein Termin, den Investoren genau im Auge behalten sollten.

Analysten zeigen sich optimistisch für die Zukunft

Die Expertengemeinschaft bleibt überwiegend positiv für die Coca-Cola Aktie gestimmt. Von 26 Analysten empfiehlt die Mehrheit den Kauf des Papiers, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 75,12 USD - was einem Aufwärtspotenzial von über 6 Prozent entspricht. Erst am 7. April 2025 bekräftigte ein weiteres Analystenhaus seine Kaufempfehlung und erhöhte das Kursziel von 79 auf 80 USD. Als defensiver Wert im Basiskonsumgütersektor zeigt Coca-Cola bemerkenswerte Stabilität in unsicheren Marktphasen, was durch das robuste Geschäftsmodell und die zuverlässige Dividendenpolitik unterstützt wird. Am 14. März 2025 schüttete der Konzern eine vierteljährliche Dividende von 0,51 USD je Aktie aus, was die Position als verlässlicher Dividendenzahler unterstreicht.

Trotz des hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von aktuell 28,64 und eines Kurs-Cashflow-Verhältnisses von 44,75 - beides Werte, die auf eine relativ hohe Bewertung hindeuten - scheinen Investoren bereit, für die Qualität und Stabilität des Unternehmens einen Aufpreis zu zahlen. Mit der bevorstehenden Hauptversammlung am 30. April und verschiedenen Produktinnovationen zur Anpassung an Gesundheitstrends bleibt Coca-Cola ein interessanter Wert für Anleger, die auf etablierte Marken mit Dividendenstärke setzen.

