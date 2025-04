Berlin (ots) -Die Altamount Software GmbH hat eine Vereinbarung zur mehrheitlichen Übernahme der Cybersense GmbH aus Dortmund unterzeichnet. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), die im zweiten Quartal 2025 erwartet wird. Verkäuferin ist die Concentrade GmbH, die Cybersense seit der Gründung begleitet hat.Die beiden Gründer Sebastian Struwe und Ralf Sturhan bleiben weiterhin beteiligt, um das Unternehmen in ihrer Rolle als Geschäftsführer konsequent weiterzuentwickeln.Andreas Philippi, CEO der Altamount Software GmbH, kommentiert:"Ich heiße das gesamte Cybersense-Team ganz herzlich in der Altamount-Gruppe willkommen. Was das Team um Sebastian und Ralf in den letzten Jahren aufgebaut hat, ist absolut bemerkenswert - technologisch stark, mit einem klaren Fokus auf IT-Sicherheit für Unternehmen im Bereich der kritischen Infrastruktur. Wir freuen uns sehr, dass beide Gründer weiterhin an Bord bleiben, um das Unternehmen gemeinsam mit uns weiter voranzubringen."Mit der Übernahme wird Altamount auch die Zusammenarbeit mit der GBS Europa GmbH intensivieren - dem führenden Anbieter von E-Mail-Security-Lösungen für regulierte Industrien und kritische Infrastrukturen - made in Germany.Dr. Thomas Bruse, Prokurist und SVP Sales & Marketing der GBS Europa GmbH, erklärt:"Die Lösungen von GBS und Cybersense ergänzen sich perfekt im Bereich Angriffs- und Einbruchserkennung. Wir können uns damit noch kundenzentrierter aufstellen, so dass unsere Kunden von einem noch leistungsfähigeren Portfolio zur Abwehr von Cyber-Bedrohungen profitieren. Die Expertise, die wir in hochregulierten Brachen und im Bereich der kritischen Infrastruktur haben, wird sich zu einem einzigartigen neuen Lösungsportfolio vereinen."Sebastian Struwe, Gründer und Geschäftsführer der Cybersense GmbH, ergänzt:"Mit Altamount haben wir genau den Partner gefunden, den wir uns für den nächsten Entwicklungsschritt gewünscht haben - unternehmerisch, dezentral und langfristig ausgerichtet. Die Zusammenarbeit mit der GBS ist zudem ein inhaltlich perfekter Fit - wir glauben an das gemeinsame Potenzial."Ralf Sturhan, Mitgründer und Geschäftsführer der Cybersense GmbH, sagt:"Wir sehen in der Altamount-Gruppe eine hervorragende Plattform, um Cybersense weiterzuentwickeln und unsere Lösungen stärker mit anderen Softwareanbietern im Bereich der kritischen Infrastruktur zu vernetzen. Diese Kombination ist einzigartig im Markt - und wir freuen uns, jetzt ein Teil davon zu sein."Über Cybersense GmbHDie Cybersense GmbH mit Sitz in Dortmund ist auf Cybersecurity-Softwarelösungen für Unternehmen aus der kritischen Infrastruktur spezialisiert. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei der aktiven Bedrohungserkennung, Sicherheitsanalyse und der Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Mit fundierter Expertise in IT-Risikoanalyse, Incident Response und Compliance zählt Cybersense zu den wachstumsstärksten Anbietern im Bereich IT-Sicherheit im deutschsprachigen Raum.Über Altamount Software GmbHDie Altamount Software GmbH ist eine Plattform der CHAPTERS Group AG und fokussiert sich auf den Aufbau einer Unternehmensgruppe von Softwareanbietern aus den Bereichen kritische Infrastruktur und Cyber Security/Governance, Risk & Compliance (GRC). Durch die gezielte Vernetzung dieser Lösungen trägt Altamount dazu bei, Sicherheit, Effizienz und regulatorische Konformität in zentralen Bereichen der Wirtschaft zu stärken.Über Concentrade GmbHDie Concentrade GmbH mit Sitz in Dortmund ist ein IT-Sicherheitsdienstleister, der seit 1997 Unternehmen bei der Absicherung ihrer digitalen Infrastrukturen unterstützt. Das Leistungsportfolio umfasst Beratung, Konzeption, Umsetzung und den Betrieb umfassender Maßnahmen rund um IT- und Informationssicherheit.Pressekontakt:Timm OvermansAltamount Software GmbHHead of M&Atimm.overmans@altamount.deOriginal-Content von: Altamount Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178891/6010980