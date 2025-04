Nijmegen / Frankfurt am Main - Musikgenuss ist durch genetische Faktoren teilweise vererbbar. Zu dem Schluss kommt ein internationales Forscher-Team unter der Leitung der Max-Planck-Institute für Psycholinguistik in Nijmegen und für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main. Details sind in «Nature Communications» nachzulesen. Zwillings-DesignDie Forscher haben ein Forschungs-Design gewählt, bei dem die Ähnlichkeit zwischen eineiigen und zweieiigen ...

