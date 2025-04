© Foto: Mark Schiefelbein - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Donald Trump hat die Strafzölle für bestimmte Länder ausgesetzt und die Wall Street war außer Rand und Band. Gegenüber China bleibt der US-Präsident aber hart und hat die Zölle weiter erhöht. Das ist Gift für Apple!Fast wie eine Art Marktschreier hat sich Donald Trump zur Wochenmitte auf The Truth Social präsentiert: "Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, Ihr Unternehmen in die USA zu verlegen, wie es Apple und viele andere Unternehmen in Rekordzahlen tun. KEINE ZÖLLE und nahezu sofortige Stromanschlüsse und -genehmigungen. Keine Umweltverzögerungen. WARTEN SIE NICHT, MACHEN SIE ES JETZT!" Bei solchen Gelegenheiten verweist Donald Trump immer wieder gerne auch Apple. Schließlich hat der Techriese …