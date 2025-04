Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -10 Jahre Ehrung außergewöhnlicher Leistungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, globales Engagement und BildungDie Zeremonie zur Verleihung des Sunhak Peace Prize fand am Freitag, den 11. April, im Crystal Ballroom des Lotte Hotel World in Seoul statt, an der über 750 internationale Gäste teilnahmen, darunter führende Politiker aus aller Welt, ehemalige Staatschefs und prominente Vertreter der Zivilgesellschaft. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Preises wurden drei herausragende Persönlichkeiten für ihre bedeutenden Beiträge zu ökologischer Nachhaltigkeit, globalem Bürgersinn und Bildungsinnovation geehrt.Wanjira Mathai aus Kenia wurde für ihre herausragende Führungsrolle im Umweltbereich, insbesondere durch die AFR100-Initiative und das Green Belt Movement, ausgezeichnet. Ihr engagierter Einsatz hat wesentlich zur Wiederherstellung der Umwelt beigetragen: Über 51 Millionen Bäume wurden gepflanzt, um geschädigte Landschaften in ganz Afrika wiederherzustellen.Hugh Evans aus Australien, Mitbegründer und CEO von Global Citizen, erhielt den Preis für sein außergewöhnliches Engagement für die globale Bürgerschaft. Unter seiner Führung mobilisierte Global Citizen über 43 Milliarden Dollar und beeinflusste damit direkt das Leben von mehr als 1,3 Milliarden Menschen weltweit, indem es Armut, Gesundheit, Bildung und den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen bekämpfte.Patrick Awuah Jr., Gründer und Präsident der Ashesi University in Ghana, hat die Hochschulbildung in Afrika verändert. Unter seiner visionären Führung wurden innovative Lehrpläne eingeführt, die den Schwerpunkt auf Ethik, Gleichberechtigung, kritisches Denken und Führungsqualitäten legen. Die Ashesi University ist heute eine anerkannte Pionierinstitution, die Absolventen hervorbringt, die in der Lage sind, einen positiven sozialen Wandel in Afrika und darüber hinaus zu bewirken.Der Gründerpreis ging an den ehemaligen nigerianischen Präsidenten Goodluck Jonathan für seinen Beitrag zu friedlichen demokratischen Übergängen und guter Regierungsführung sowie an Samuel Radebe aus Südafrika für seinen Einsatz für interreligiöse Harmonie und Frieden in Afrika. In der Zwischenzeit wurde die Verleihung des Gründerpreises an Xanana Gusmão, den Premierminister von Timor-Leste, aufgrund unvermeidlicher Umstände verschoben.In seinen Glückwünschen erklärte der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon: "Auch an seinem 10. Jahrestag rückt der Sunhak Peace Prize die entscheidenden Beiträge unbesungener Helden zu Frieden und Solidarität in der Welt in den Mittelpunkt. Ich spreche den Preisträgern meine tiefe Anerkennung für ihr inspirierendes Engagement aus und danke der Stifterin Dr. Hak Ja Han Moon von ganzem Herzen für ihre visionäre Führung und ihre unerschütterliche Unterstützung der weltweiten Friedensbemühungen."Weitere Informationen finden Sie unter www.sunhakpeaceprize.org.Sekretariat des Sunhak Peace Prizesunhakprize@gmail.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2662608/Image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sunhak-peace-prize-2025-champions-des-globalen-wandels-im-mittelpunkt-302426386.htmlOriginal-Content von: The Sunhak Peace Prize Committee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132912/6011024