Viele grundlegende Probleme Deutschlands - Rente, Bildung, Gesundheit, Einwanderung, Amtszeitbegrenzung für Politiker - werden offenbar auch von der neuen Bundesregierung einmal mehr vertagt. Was passieren müsste, um das Land von Stagnation, Selbstzufriedenheit und überbordender Bürokratie zu befreien, beschreiben Dr. Mathias Hüttenrauch und Benedikt Ötting in ihrem jetzt erschienenem Buch Abstieg: Demokratische Bedeutungslosigkeit. Ist Deutschland aus der Balance?". Faktenbasiert und pragmatisch gehen sie der Frage nach, wann Deutschland als einst führende Nation vom Weg abgekommen ist und wie sich der Niedergang aufhalten lässt.Dr. Mathias Hüttenrauch, Jahrgang 1964, war viele Jahre Manager in der internationalen Automobilindustrie tätig, zuletzt als CEO von CATL Europe, dem größten Batteriehersteller der Welt. Gemeinsam mit dem gut 30 Jahre jüngeren Berater und Podcaster Benedikt Ötting hat er nicht nur eine Ursachenanalyse, sondern auch Vorschläge für eine Generalüberholung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vorgelegt. Hüttenrauchs und Öttings Buch "Abstieg: Demokratische Bedeutungslosigkeit. Ist Deutschland aus der Balance?" (Forward-Verlag) ist ein Aufruf an alle, die den Status quo nicht einfach akzeptieren, sondern hinterfragen und verändern wollen.Das Buch liefert eine fundierte und durch die Perspektive zweier Generationen besonders interessante Analyse der wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die das Land in einen Zustand des strukturellen Abwärtstrends führen. Damit legt es den Grundstein für die Diskussion über die richtige Weichenstellung für eine erfolgreiche Zukunft.In den verschiedenen Kapiteln wird aufgezeigt, wie globale technologische Transformationen, demografische Veränderungen und eine überbordende Bürokratie den deutschen Wirtschaftsstandort schwächen. Gleichzeitig kritisieren die Autoren die Tendenz, Reformen als persönliches Versagen zu deuten - anstatt sie als Chance zur Selbstermächtigung und Weiterentwicklung zu verstehen. Dabei werden nicht nur die Risiken, sondern auch innovative Lösungsansätze und konkrete Handlungsempfehlungen präsentiert.Zeit zum Umdenken in Politik und Wirtschaft"Mit 'Abstieg' möchten wir die Dringlichkeit unterstreichen, mit der Deutschland seine Defizite angehen muss", so Dr. Mathias Hüttenrauch. "Unser Ziel ist es, sowohl politische als auch wirtschaftliche Entscheidungsträger zu einem Umdenken zu bewegen und den Weg zu einer nachhaltig starken Nation zu ebnen."Benedikt Ötting betont: "Unser Buch richtet sich an alle, die bereit sind, den Status quo zu hinterfragen und mutige Reformen zu unterstützen. Es zeigt auf, dass die Kombination aus fundierten Analysen und konkreten Lösungsansätzen der Schlüssel ist, um den Abstieg aufzuhalten und die Zukunft Deutschlands aktiv zu gestalten."10-Punkte-Agenda für ein zukunftsfähiges Deutschland"Abstieg" geht weit über eine rein kritische Bestandsaufnahme hinaus. Es liefert eine 10-Punkte-Agenda, die als strategischer Fahrplan für notwendige Reformen dient - von technologischer Innovation über eine moderne Wirtschaftspolitik bis hin zu einem effizienten politischen System. Die Autoren fordern ein Umdenken in der Selbstwahrnehmung und der Rolle Deutschlands in einer globalisierten Welt.Das Buch richtet sich an Wirtschaftsführer, politische Entscheidungsträger, Akademiker und alle, die an einer umfassenden Transformation Deutschlands interessiert sind. Mit einem Mix aus wissenschaftlicher Analyse und praxisorientierten Lösungsansätzen bietet das Buch wertvolle Impulse, um den aktuellen Herausforderungen mutig entgegenzutreten.Weitere Informationen und Rezensionsexemplare erhalten Sie über den ForwardVerlag.