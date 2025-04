Köln/Neunkirchen Österreich (ots) -Vom 10. bis 13. April 2025 feiert die FIBO ihr 40. Jubiläum in Köln und setzt neue Maßstäbe: 13 Hallen voller Innovationen, ein neuer Wellness-Hub in Halle 1, die hochmoderne Confex-Halle für Tech und Digitalisierung sowie das Comeback legendärer Bodybuilding-Events versprechen ein unvergessliches Erlebnis. Zum ersten Mal präsentiert sich Permedio auf der FIBO - der weltweit führenden Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit. Das österreichische Unternehmen bringt seine Expertise in personalisierter Medizin und genetischen Analysen nach Deutschland, um Menschen mit maßgeschneiderten Gesundheitslösungen zu unterstützen. In der Diagnostik Area (Halle 5.2, Stand A24) zeigt Permedio, wie neueste Erkenntnisse aus der Genetik den Zugang zu einer ganzheitlich personalisierten Gesundheitsvorsorge ermöglichen.Personalisierte Medizin gewinnt zunehmend an Bedeutung, da immer mehr Menschen nach individuellen Gesundheitslösungen suchen, die über allgemeine Empfehlungen hinausgehen. Permedio setzt hier an und ermöglicht es den Kunden, auf Basis genetischer Analysen fundierte Entscheidungen zu Ernährung, Fitness und Medikamentenverträglichkeit - und sogar dem biologischen Alter - zu treffen.Gerade letzteres wird immer relevanter: Während das chronologische Alter lediglich die Lebensjahre zählt, zeigt das biologische Alter, wie alt der Körper auf zellulärer Ebene wirklich ist. Mithilfe epigenetischer Marker, insbesondere durch den GrimAge-Test, lässt sich dieser Alterungsprozess präzise messen - und gezielt beeinflussen. Wer sein biologisches Alter kennt, kann frühzeitig gegensteuern und aktiv zu mehr Gesundheit und Langlebigkeit beitragen.Nach dem erfolgreichen Start in Österreich will Permedio nun auch in Deutschland möglichst vielen Menschen den Zugang zu den neuesten Entwicklungen der Medizin im Bereich Genetik ermöglichen. Ziel ist es, individuelle Gesundheitsvorsorge auf ein neues Level zu heben - einfach zugänglich, wissenschaftlich fundiert und praxisnah im Alltag anwendbar. Besucher der FIBO sind eingeladen, sich in Halle 5.2 Stand A24 selbst ein Bild von den Möglichkeiten der Genetik und Epigenetik zu machen.Angeboten werden vier maßgeschneiderte Analysen:- MedikamenteCheck - Die pharmakogenetische Analyse zeigt, welche Medikamente optimal zum individuellen genetischen Profil passen. Sie bietet Gewissheit darüber, dass Medikamente die bestmögliche Wirkung entfalten - abgestimmt auf den eigenen Körper und mit minimalem Risiko für Nebenwirkungen. (Link (https://permedio-genetik.com/products/medikamentecheck))- HealthRiskCheck - Die HealthRiskCheck-Genanalyse (polygenetische Risikofaktoren) gibt Aufschluss darüber, wie hoch das persönliche Risiko für bestimmte Erkrankungen ist. Die Ergebnisse eröffnen ungeahnte Möglichkeiten zur personalisierten Gesundheitsvorsorge und -behandlung. Risiken erkennen und frühzeitig handeln - für eine gesunde Zukunft. (Link (https://permedio-genetik.com/products/healthriskcheck))- LifestyleCheck - Die LifestyleCheck-Genanalyse gibt Aufschluss darüber, wie der Körper in den Bereichen Ernährung, Fitness, mentale Gesundheit, Schlaf und mehr funktioniert. Sie liefert wertvolle Einblicke in genetische Stärken sowie potenzielle Schwachstellen und bietet Empfehlungen für einen gezielt optimierten Lebensstil und langfristiges Wohlbefinden. (Link (https://permedio-genetik.com/products/lifestylecheck))- EpigenetikCheck -Der EpigenetikCheck (GrimAge-Analyse) zeigt, ob der Körper auf zellulärer Ebene jünger oder älter ist als das chronologische Alter. Die Analyse liefert fundierte Einblicke in die zehn Schlüsselfaktoren, die das individuelle Altern beeinflussen - und zeigt, in welchen Bereichen Optimierung möglich ist, um ein langes und gesundes Leben zu fördern. (Link) (https://permedio-genetik.com/products/epigenetik)Zu einen der Highlights der Messe gehören die Vorträge von Katharina Schneider, CEO von Permedio, und Doz. Dr. Stefan Wöhrer, Gründer von Permedio. Während Schneider in ihrem Beitrag spannende Einblicke in die Welt der Genetik gibt und zeigt, wie unsere Gene unser Leben beeinflussen, erklärt Wöhrer in der neuen Halle 1, warum personalisierte Medizin der Schlüssel zu einer individuellen Gesundheitsvorsorge ist.Jeder Mensch braucht eine andere Ernährung, eine andere Form der Bewegung, einen anderen Lebensstil und im Krankheitsfall andere Medikamente und Dosierungen. Die moderne Medizin hat das erkannt und liefert dazu jeden Tag neue, bahnbrechende Forschungsergebnisse. Doz. Dr. Stefan Wöhrer, Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie sowie diplomierter Sportmediziner, Genetik und Ernährungsmediziner, ist Gründer von Permedio und eine treibende Kraft hinter der Einführung der genomischen Medizin in die klinische Praxis. Nach seiner medizinischen Ausbildung an der Universität Wien und dem Vancouver General Hospital in Kanada gründete er 2015 Permedio, ein Zentrum für personalisierte Medizin. "Jeder Mensch braucht eine andere Ernährung, eine andere Form der Bewegung, einen anderen Lebensstil und im Krankheitsfall andere Medikamente und Dosierungen. Die moderne Medizin hat das erkannt und liefert dazu jeden Tag neue, bahnbrechende Forschungsergebnisse", so Dr. Wöhrer. Sein Ziel ist es, mit innovativen Ansätzen Menschen dabei zu helfen, ihre Gesundheit zu verbessern und ein längeres, erfülltes Leben zu führen.Individuell. Präzise. Genbasiert. Hier geht's zum Fragebogen (https://permedio-genetik.com/)Pressekontakt:PR360 Solutions e.U.Angelique SturmlechnerTelefon: +43 6644110176E-Mail: presse@pr360solutions.atOriginal-Content von: Permedio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179281/6011089