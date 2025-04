Mainz (ots) -Volle Hallen, starke Panels und viele zukunftsweisende Impulse - dennoch bleibt die zentrale Frage: Welche dieser Innovationen schaffen es tatsächlich in den Klinikalltag? Auf der DMEA 2025 zeigte sich großes Interesse am Entlass-Manager (https://www.pflegehilfe.org/entlass-manager), der genau diese Lücke zwischen digitalen Möglichkeiten und klinischer Realität schließen möchte.Entlass-Manager trifft den Nerv der ZeitMit einem positiven Fazit blickt der Verbund Pflegehilfe (https://www.pflegehilfe.org/) auf die Veranstaltung in Berlin zurück. Vom 8. bis 10. April präsentierte das Mainzer Unternehmen seine innovative Softwarelösung vor einem begeisterten Fachpublikum. Besucher aus Gesundheitswesen, IT-Branche, Politik und Wissenschaft zeigten großes Interesse an der Software, die Kliniken beim effizienten Management der Patientenentlassung unterstützt.Geschäftsführer Johannes Haas zieht zufrieden Bilanz: "Die Resonanz auf unseren Entlass-Manager war überwältigend. Der direkte Austausch mit den Fachbesuchern und die positive Rückmeldung haben uns bestätigt, dass wir mit unserer Lösung genau die Bedürfnisse der Kliniken treffen."Live-Demos mit PraxisbezugZu den besonderen Highlights der Messe zählten Live-Demos am Stand des Verbund Pflegehilfe, bei denen Besucher direkt erleben konnten, wie der Entlass-Manager Prozesse in Kliniken nachhaltig optimiert. Haas ergänzt: "Besonders beeindruckt waren die Besucher von der schnellen und intuitiven Bedienbarkeit des Entlass-Managers (https://www.pflegehilfe.org/entlass-manager). Innerhalb weniger Klicks lässt sich die passende Anschlussversorgung aus 46.000 gespeicherten Nachversorgern auswählen. Das spart Zeit, reduziert Fehler und erhöht die Versorgungsqualität spürbar."Innovationstreiber im GesundheitswesenDie DMEA 2025 bot mit 900 Ausstellern und 20.000 Besuchern erneut eine zentrale Plattform für Innovationen und Trends im Bereich Digital Health. Besonders diskutierte Themen waren neben dem Entlassmanagement auch Künstliche Intelligenz, digitale Patientenakten und Cybersicherheit im Gesundheitswesen.Johannes Haas resümiert: "Die DMEA hat uns erneut gezeigt, dass digitale Lösungen essenziell sind, um Herausforderungen im Gesundheitswesen effektiv zu begegnen. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten Schritte, um gemeinsam mit unseren Partnern die Digitalisierung im Gesundheitsbereich weiter voranzutreiben."Interessierte, die nicht auf der DMEA dabei sein konnten, haben weiterhin die Möglichkeit, individuelle Termine für eine digitale Demo des Entlass-Managers zu vereinbaren. Live-Demo vereinbaren: Jetzt Termin buchen (https://outlook.office365.com/book/TerminplanungEntlassManager@pflegehilfe.de/)Anfragen-Manager live auf der AltenpflegemesseParallel präsentierte der Verbund Pflegehilfe (https://www.pflegehilfe.org/) seinen neuen Anfragen-Manager auf der Altenpflegemesse in Nürnberg. Auch hier überzeugte die intuitive Lösung, die speziell für die effiziente Bearbeitung und Steuerung eingehender Anfragen in der Pflege entwickelt wurde.Mit dem Anfragen-Manager können Pflegeeinrichtungen eingehende Anfragen strukturiert erfassen, zentral verwalten und schneller bearbeiten. Die Lösung erhielt positive Rückmeldungen für ihre übersichtliche Darstellung und die deutliche Erleichterung im Arbeitsalltag. Am 2. Mai findet dazu ein Webinar statt, in dem die Software live vorgestellt wird und Fragen beantwortet werden. Jetzt Termin sichern (https://events.teams.microsoft.com/event/508a205a-a346-4d08-b89c-c5a24827ad7b@cab3057c-745b-4932-8ca3-08d35c4a20b7).Über den Verbund PflegehilfeDer Verbund Pflegehilfe berät seit 2008 kostenlos Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zu vielfältigen Angeboten für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Mit über 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 1,5 Millionen Beratungsgesprächen pro Jahr, ist der Verbund Pflegehilfe die größte Pflegeberatung Deutschlands. Alle Informationen finden Sie auch auf www.pflegehilfe.org.Pressekontakt:Samantha Ackermann01760 21420249presse@pflegehilfe.deOriginal-Content von: Verbund Pflegehilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138510/6011127