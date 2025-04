Das chinesische Finanzministerium gab am Freitag bekannt, dass sie die zusätzlichen Zölle auf US-Importe von 84% auf 125% erhöhen werden, so Reuters, ab dem 12. April."Wenn die USA weiterhin zusätzliche Zölle auf chinesische Waren erheben, die in die USA exportiert werden, wird China dies ignorieren," sagte das Ministerium und fügte hinzu:"Wenn die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...