FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 1820 (2050) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 280 (312) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 700 (800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TESCO PRICE TARGET TO 400 (415) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 164 (185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 760 (740) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 700 (580) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS JTC WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1120 PENCE - BERENBERG STARTS WILMINGTON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 460 PENCE - BOFA CUTS SCHRODERS TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 300 (425) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES MEARS GROUP PRICE TARGET TO 480 (460) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TREATT PRICE TARGET TO 245 (425) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1710 (1850) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS CRODA TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2430 (3800) PENCE - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 310 (420) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 320 (375) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 7200 (7600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS TESCO PRICE TARGET TO 370 (420) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES HILTON FOOD TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 940 (955) PENCE - JPMORGAN CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 157 (182) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TESCO PRICE TARGET TO 390 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 625 (590) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PANMURE LIBERUM CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 275 (300) PENCE - 'HOLD' - RPT/UBS CUTS BP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 400 (525) PENCE - UBS CUTS BP TO 'NEUTRAL' (BUY) - UBS CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 803 (835) PENCE - 'BUY'- UBS CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 690 (722) PENCE - 'SELL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob