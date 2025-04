Berlin (ots) -Apothekerinnen und Apotheker, Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) und Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte (PKA) bildeten sich auch im Jahr 2024 intensiv fort. "Unsere Fortbildungsangebote werden nach wie vor gut angenommen, auf einem stabilen Niveau. Darüber freue ich mich, denn das bestätigt die hohe Qualität der Angebote von Apothekerkammern und -verbänden", sagte Dr. Armin Hoffmann, Präsident der Bundesapothekerkammer. "Digitale Angebote wie zum Beispiel Webinare werden immer stärker genutzt - vermutlich, weil sie sich am besten in den Berufsalltag einfügen lassen. Diesen Trend werden wir weiter beobachten und das Angebot entsprechend anpassen." Apothekerinnen und Apotheker erfüllen damit ihre Pflicht zur regelmäßigen Fortbildung, zu der sie durch ihre Berufsordnungen verpflichtet sind.Im Jahr 2024 boten die Apothekerkammern insgesamt 2.188 Fortbildungsveranstaltungen an. Die Apothekerverbände ergänzten diese Angebote mit 416 weiteren Fortbildungen. Insgesamt konnten Apothekerkammern und -verbände zusammen rund 202.000 Teilnehmende erreichen. Das waren 3,5 Prozent mehr Teilnehmende als 2023. 2024 wurde damit bezogen auf die Teilnehmenden der dritthöchste Wert erreicht, nach 223.000 Fortbildungsteilnehmenden im Jahr 2021 und 219.000 im Jahr 2022.Auch die Teilnahme an rund 1.850 Fortbildungen externer Anbieter wurde von der Bundesapothekerkammer evaluiert. 43 Prozent dieser Fortbildungsmaßnahmen wurden von der Bundesapothekerkammer im Vorfeld akkreditiert. Im Vergleich zum Jahr 2023 hat die BAK gut ein Viertel (26 Prozent) mehr Anträge akkreditiert.Mehr Informationen auf www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, b.rohrer@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6011448