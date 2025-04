Berlin - Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hat sich ausdrücklich positiv über die von Deutschland an die Ukraine gelieferten Waffen geäußert.Damit widersprach er Medienberichten über eine Einschätzung eines deutschen Diplomaten, in der die gelieferten Rüstungsgüter als nur eingeschränkt "kriegstauglich" bezeichnet wurden. "Auf keinen Fall sind diese Waffen unbrauchbar", sagte Makeiev dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Die deutschen Waffen gehören zu den besten, die wir haben. Sie sind den russischen Waffen weit überlegen. Und sie haben sich sehr gut bewährt."Natürlich ergäben sich unter Kriegsbedingungen Hinweise darauf, woran es hakt und was an einer Waffe geändert werden sollte. Daraus könne die Rüstungsindustrie Schlüsse ziehen für die Produktion, aber auch die Streitkräfte für ihre Taktik. "Die deutschen Waffensysteme sind ja nie in echten Kriegsbedingungen getestet worden. Man konnte also nicht wissen, wie eine Panzerhaubitze reagiert, wenn sie täglich Hunderte Granaten abschießt. Auch Reparaturketten werden jetzt in der Praxis getestet", sagte Makeiev. "Das ist kein Skandal, sondern ein Verbesserungsprozess."