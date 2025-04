In einem Interview mit CNBC am Freitag sagte der Präsident der Federal Reserve (Fed) Bank von Minneapolis, Neel Kashkari, dass es ihre Aufgabe sei, sicherzustellen, dass die Inflationserwartungen nicht steigen, so Reuters. Wichtige Erkenntnisse "Es gibt noch keine Hinweise darauf, dass die langfristigen Inflationserwartungen steigen." "Investoren könnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...