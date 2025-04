Mainz (ots) -Dr. Frauke Pieper-Heintz übernimmt die Position der Stellvertretenden Justitiarin des ZDF und folgt damit auf Felix Mai, der zum 1. Mai 2025 neuer Justitiar (https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/felix-mai-wird-neuer-justitiar-des-zdf) des Senders wird.ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Frauke Pieper-Heintz verfügt über eine umfassende juristische Expertise. Sie ist aufgrund ihrer Ausbildung sowie ihrer umfangreichen juristischen Kenntnisse und beruflichen Erfahrungen in herausgehobenen Positionen für die Funktion der Stellvertretenden Justitiarin bestens geeignet. Ich freue mich, dass wir sie wieder für das ZDF gewinnen konnten."Frauke Pieper-Heintz, Jahrgang 1971, war nach Abschluss ihres Zweiten Juristischen Staatsexamens mehr als 21 Jahre lang beim ZDF angestellt. Dort war sie unter anderem im Justitiariat sowie als Referentin des damaligen Intendanten Markus Schächter tätig. Darüber hinaus hat sie Führungserfahrungen als Leiterin der damaligen Stabsstelle Produktionsmanagement Programmdirektion/Kooperationen und Hallenveranstaltungen gesammelt. Im Anschluss war Frauke Pieper-Heintz mehr als zweieinhalb Jahre lang Datenschutzbeauftragte des ZDF bzw. Rundfunkdatenschutzbeauftragte.Ende 2022 wechselte sie als Juristische Direktorin zum Südwestrundfunk. Dort ist sie derzeit für alle Rechtsangelegenheiten des SWR zuständig - vom Rundfunkverfassungsrecht über Telemedien- und Programmrecht, Arbeits- und Urheberrecht bis hin zu Spezialgebieten wie dem Marken- oder Titelschutzrecht. Sie vertritt den SWR auch in der Juristischen Kommission der ARD. In ihrer neuen ZDF-Funktion wird sich Frauke Pieper-Heintz neben den allgemeinen medienrechtlichen Fragestellungen unter anderem schwerpunktmäßig um das Thema Auftragsproduktionen kümmern.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/pieperfrauke) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Hier finden Sie die Biografie von Frauke Pieper-Heintz (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fbiografien%2Fuebersicht%2Fdr-pieper-heintz-frauke&data=05%7C02%7CUKOM_CVD%40zdf.de%7C0239802ac262405ad30308dd78db7e18%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638799606280770171%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=9kqsCE75j7%2FW2mssJF6hBXlK0oj%2FPiEULJuxKgowWao%3D&reserved=0)- Hier finden Sie die Meldung: Felix Mai wird neuer Justitiar des ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/felix-mai-wird-neuer-justitiar-des-zdf)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6011731