News von Trading-Treff.de Der Goldpreis durchbrach am Freitag erstmals die historische Marke von 3.200 Dollar je Unze, während die globalen Finanzmärkte unter den Auswirkungen einer sich verschärfenden Handelskonfrontation erzittern. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle haben die Märkte in Aufruhr versetzt und Anleger in sichere Häfen wie Gold getrieben. Experten prognostizieren nun einen weiteren Preisanstieg auf bis zu 3.500 ...

