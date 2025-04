Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Freitag mit den Parteichefs von CDU und SPD zusammengekommen.Steinmeiers Sprecherin Cerstin Gammelin teilte am Nachmittag mit, der Bundespräsident habe "die Verhandlungsspitzen von Union und SPD empfangen und sich über das weitere Vorgehen zur Regierungsbildung ausgetauscht". Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.Auf Bildern eines offiziellen Fotografen waren Lars Klingbeil, Saskia Esken und Friedrich Merz mit dem Bundespräsidenten zu sehen, von der CSU war demnach niemand dabei.Union und SPD hatten am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Bei der SPD müssen die Mitglieder über eine Annahme abstimmen. Anfang Mai könnte sich Merz dann zum Bundeskanzler wählen lassen.