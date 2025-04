Washington/Bonn (ots) -Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des EU-Parlaments, David McAllister (CDU), hält es angesichts der nun zunächst ausgesetzten US-Zölle für wichtig, dass Europa den Binnenmarkt weiter ausbaue und die Lieferketten durch neue Handelsabkommen wie mit Indien und weiteren Staaten in Asien diversifiziere. Im Interview mit dem Fernsehsender phoenix betonte McAllister: "Jetzt ist die Stunde Europas." Viele andere Länder der Welt kämen nun auch auf die EU zu, weil diese durch die Politik der Trump-Administration genauso verunsichert seien, so McAllister.Der US-Präsident habe auch deshalb die Zölle pausiert, weil die EU intelligent reagiert habe und "wir Entschlossenheit und Geschlossenheit gezeigt haben", so der Ausschussvorsitzende. Man wolle nun die Zeit nutzen, um "in konkrete Gespräche einzusteigen, wie wir insgesamt die transatlantischen Handelsbeziehungen verbessern können, anstatt sie unnötig weiter zu belasten", so McAllister. Die EU wolle keine Zollauseinandersetzungen, sondern man habe von Anfang an Verhandlungsbereitschaft gezeigt. Das Angebot stehe, dass "wir null Zölle auf Industrie, auf Automobilimporte auf beiden Seiten des Atlantiks haben." Dies sei das Ziel und man müsse schauen, wie weit man komme, so McAllister bei phoenix.Das gesamte Interview finde Sie hier: https://phoenix.de/s/d13 (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2Fd13&data=05%7C02%7CKatrin.Franz%40wdr.de%7Caffde75c771347aac3f908dd7903cdf9%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C638799779428949334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BeR0heeC7FkoJdhNjfbGApLaiUp2f206XjtP3lw%2FmnE%3D&reserved=0)Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6011789