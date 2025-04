Berlin - Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums zur Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes, Konstantin von Notz (Grüne), hat sich für eine engere Zusammenarbeit der europäischen Geheimdienste ausgesprochen."Wir müssen uns europäisch sehr viel enger abstimmen, vernetzen und austauschen", schrieb von Notz in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag". "Dies gilt auch für unsere Nachrichtendienste als tragende Säulen unserer Sicherheitsarchitektur."Dabei könne Europa viel von den baltischen und skandinavischen Nachbarn lernen, die seit vielen Jahren Bedrohungslagen ausgesetzt seien und sich entsprechend aufgestellt hätten. Außerdem müsse sich die EU "neue internationale Verbündete auch außerhalb Europas suchen, denen - wie uns - der Erhalt von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit wichtig ist", so der Grünen-Politiker.