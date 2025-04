Der Versicherungskonzern verzeichnet kurzfristigen Kursanstieg bei gleichzeitiger Monatsbelastung, während Investoren der Hauptversammlung mit Dividendenbeschluss entgegenblicken.

Die Allianz Aktie verzeichnete am 12. April 2025 einen leichten Anstieg von 0,91 Prozent auf 33,20 Euro. Trotz des aktuellen Kursgewinns steht das Papier des Versicherungskonzerns auf Monatssicht mit einem Minus von 6,80 Prozent unter Druck. Bemerkenswert bleibt jedoch die positive Jahresentwicklung mit einem Plus von 25,10 Prozent, was die langfristige Stärke des Titels unterstreicht. Anleger blicken nun gespannt auf die bevorstehende Jahreshauptversammlung am 8. Mai 2025, bei der unter anderem über die Ausschüttung der Schlussdividende entschieden wird, deren Ex-Tag für den 9. Mai angesetzt ist.

Analysten vorsichtig optimistisch

Die Bewertungen der Finanzexperten fallen überwiegend positiv aus. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 348,62 Euro sehen die 17 beobachtenden Analysten ein Potenzial von 6,29 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Während 47,1 Prozent der Experten zum Kauf raten, empfehlen ebenso viele, die Aktie zu halten. Nur ein Analyst (5,9 Prozent) rät zum Verkauf. Barclays und Jefferies bestätigten erst am 10. bzw. 9. April ihre neutralen Einschätzungen für das Münchner Unternehmen. Positiv hervorzuheben ist das attraktive Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,33 für 2025, was den Titel vergleichsweise günstig erscheinen lässt.

