Der Schweizer Versicherungskonzern zeigt trotz aktueller Kursschwäche eine beeindruckende Jahresentwicklung bei vorsichtig optimistischer Analystenbewertung.

Die Baloise- Aktie zeigt sich kurz vor wichtigen Unternehmensterminen mit leichten Verlusten. Der aktuelle Kurs liegt bei 190,00 Euro (Stand: 12. April 2025, 12:58 Uhr) und verzeichnete damit einen marginalen Rückgang von 0,11 Prozent zum Vortag. Trotz eines monatlichen Minus von 1,71 Prozent kann der Versicherungskonzern auf eine beeindruckende Jahresentwicklung zurückblicken: Im 12-Monats-Vergleich legte die Aktie um 32,77 Prozent zu und notiert aktuell 25,66 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 7,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch vom 27. März.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

In knapp zwei Wochen, am 25. April 2025, steht die Jahreshauptversammlung der Baloise Holding AG an, gefolgt vom Dividendentermin am 29. April. Die Mehrheit der Finanzexperten positioniert sich derzeit neutral: Fünf von acht Analysten geben eine "Halten"-Empfehlung für die Schweizer Versicherungsaktie ab, während zwei zum Untergewichten raten und nur ein Experte zum Kauf empfiehlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 172,07 CHF, wobei die Spanne von 150,00 bis 190,00 CHF reicht. Bemerkenswert ist das aktuelle KGV von rund 22,6, das deutlich über der Prognose für 2025 (16,48) liegt. Mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 70,98 wird die Aktie zudem relativ hoch bewertet. Fundamentale Stärken sehen Experten vor allem in der attraktiven Dividendenrendite sowie in mehrfach nach oben revidierten Umsatzerwartungen über die vergangenen zwölf Monate.

