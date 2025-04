Köln (ots) -Im feierlichen Ambiente des 5- Sterne Luxus-Resorts "Steigenberger Icon Grandhotel & Spa Petersberg" in Königswinter wurden die 28. SPA AWARDS verliehen. Zu der glamourösen Veranstaltung kamen rund 200 geladene Gäste aus Kosmetikindustrie, Kultur und Showbusiness sowie namenhafte Vertreter:innen der Luxushotellerie zusammen. Prominente Gäste waren unter anderen Elizabeth und Damian Hurley, Guido Maria Kretschmer, Lilly Becker, Bruce Darnell, Judith Williams, Natalia Avelon, Marcel Remus, Maria Höfl-Riesch, Mareile Höppner, Annika Lau, Marco Schreyl, Dr. Miriam Rehbein, Franziska Knuppe, Riccardo Simonetti, Florian Ferino, Jochen Schropp, Janin Ullmann, Laura Wontorra, Stephanie Stumph, Sasha, Julia Röntgen, Tina Müller, Anna von Boetticher, Regina Halmich, Frank Thelen, Nathalie Thelen-Sattler, David Friedrich, Gloria-Sophie Burkandt, Max Giesinger, Frida Gold, The Weather Girls, Renata und Valentin Lusin.Die SPA AWARDS, die von der Ad Alliance ausgerichtet werden, zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen und wurden bereits zum 28. Mal in insgesamt elf Kategorien verliehen. Darunter die Sonderpreise "Beauty Idol", "Special Prize" und "Female Empowerment".Strahlende Gewinnerin des Abends ist Elizabeth Hurley, die als "Beauty Idol" ausgezeichnet wurde. Die britische Schauspielerin und Unternehmerin begeistert seit Jahrzehnten mit zeitloser Eleganz, natürlicher Ausstrahlung und makellosem Stil. Internationale Bekanntheit erlangte sie durch ihre Rolle im Kultfilm "Austin Powers" sowie als Botschafterin für renommierte Marken. Elizabeth Hurley setzt sich seit mehr als 20 Jahren engagiert für die Enttabuisierung von Brustkrebs ein und nutzt ihre Bekanntheit, um das Bewusstsein für die Krankheit zu stärken. Ihre Fähigkeit, klassische Schönheit mit modernem Selbstbewusstsein zu vereinen, macht sie zu einer wahren Ikone. Elizabeth Hurley ist ein Vorbild für Frauen weltweit und verkörpert den "Beauty Idol"-Titel wie kaum eine andere.Anna von Boetticher wurde mit dem "Special Prize" für ihr außergewöhnliches Engagement als Apnoetaucherin und Umweltaktivistin ausgezeichnet. Durch ihre beeindruckenden Leistungen im Freitauchen und ihre enge Verbindung zur Unterwasserwelt macht sie auf die Verletzlichkeit der Meere aufmerksam. Als Botschafterin für Sea Shepherd, Autorin und Produzentin nutzt sie ihre Plattform, um Bewusstsein für den Meeresschutz zu schaffen. Ihr Wissen bringt sie auch in die Ausbildung von Spezialkräften der deutschen Marine sowie bei Feuerwehr- und Polizeitauchern ein. Auf der Messe BOOT Düsseldorf ist sie seit Jahren als Moderatorin aktiv und setzt sich dort für nachhaltigen Tauchsport ein. Anna von Boetticher inspiriert mit ihrer Leidenschaft und ihrem Einsatz für den Erhalt unserer Ozeane.Riccardo Simonetti wurde in der Kategorie "Female Empowerment" für seinen herausragenden Einsatz für Gleichberechtigung und die Stärkung von Frauen in der Gesellschaft ausgezeichnet. Als Aktivist, Autor und Moderator setzt er sich unermüdlich gegen Sexismus, toxische Männlichkeit und Diskriminierung ein. Mit Projekten wie "Kein Mensch ist eine Insel" und seinem Kinderbuch "Raffi und sein pinkes Tutu" bricht er Geschlechternormen auf kreative und zugängliche Weise. Als gefragte Stimme in den Medien spricht er offen über Themen wie Gender Pay Gap, feministische Sichtbarkeit und gesellschaftliche Gerechtigkeit. Riccardo Simonetti zeigt mit seinem Engagement, dass echter Feminismus nur im Schulterschluss aller Geschlechter gelingen kann.Für einen besonders royalen Moment unter den Gästen sorgte Madeleine von Schweden. Die Tochter von Königin Silvia und König Carl Gustaf ist für ihr soziales Engagement bekannt und setzt sich insbesondere für den Schutz von Kindern und Jugendlichen ein. Zudem sorgte die 42-Jährige zuletzt mit einem neuen Kapitel in ihrem Leben für Aufsehen - als Unternehmerin ihrer eigenen Beauty-Marke Minlen in Kooperation mit Weleda. Anlässlich der SPA AWARDS traf sich die schwedische Prinzessin mit Exclusiv-Moderatorin Frauke Ludowig zu einem ausführlichen Interview. Wie bringt Prinzessin Madeleine Königsfamilie und Business unter einen Hut? Was sind ihre nächsten Karriereschritte? Das gesamte Interview ist heute um 17:45 Uhr bei "Exclusiv Weekend" in einer weiteren Ausgabe von "Frauke trifft" zu sehen.Die Preisträger der 28. SPA AWARDS im Überblick:- Kategorie BEAUTY IDOL: Elizabeth Hurley- Kategorie SPECIAL PRIZE: Anna von Boetticher- Kategorie FEMALE EMPOWERMENT: Riccardo Simonetti- Kategorie FACECARE PRESTIGE: Clé de Peau Beauté, Le Sérum- Kategorie FACECARE LIFESTYLE: MANTLE, The Miracle Mask- Kategorie HAIRCARE: WELLA, System Professional LipidCodeTM, LuxeOil Keratin Protect Intense Mask- Kategorie ORGANIC & CLEAN: ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty, NATUNEO Refining Day Cream- Kategorie SELFCARE: CLARINS, myBlend, myLEDmask- Kategorie DROGERIE FAVORITEN: lavera Naturkosmetik, Barrier Balance Tagespflege- Kategorie SPA CONCEPTS: Rosewood Schloss Fuschl, Österreich- Kategorie SPA CONCEPTS INTERNATIONAL: Grand Hotel Tremezzo, ItalienHonorarfreies Bildmaterial steht zum Download zur Verfügung.Über die SPA AWARDSDie SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen. Prämiert werden nur erstklassige Pflegeprodukte, Konzepte und Locations, die dem ganzheitlichen Anspruch der SPA AWARDS gerecht werden. Die Jury setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: GALA-Chefredakteurin Doris Brückner, Stellv. Chefredakteurin & Head of Beauty & Fashion GALA.de und BRIGITTE.de Nane Meyer, Head of Beauty Ressort Beauty/Health GALA und BRIGITTE Merle Rebentisch-Bernin, Redakteurin Beauty & Health GALA und BRIGITTE Heike Rheker, Stellv. Head of Beauty GALA und BRIGITTE Nicole Lötters, Head of Social Media GALA.de und BRIGITTE.de Friederike Sarleti, Medizin- und Kosmetikwissenschaftler Dr.rer.medic. David Hauck, Fachärztin für Dermatologie und Gründerin Dr. Susanne von Schmiedeberg, Dermatologin und Professorin für Kosmetikwissenschaft an der Universität Hamburg Prof. Dr. Martina Kerscher, Co-Founderin Bayage Beauty & Influencing 101 und Content Creator Laura Noltemeyer, Friseurmeisterin und Content Creator Duygu Pullu, Beauty Expertin und Gründerin Judith Williams.Ad AllianceAd Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Sponsoren
Barebells, Brahmfeld & Gutruf, Douglas, Gatsby Gin, Genesis, INSTITUT UNIQ, KAI Europe, Kérastase, Kneipp, L'Occitane, Nars, Niche-Beauty.com, Pommery, Schiesser, Steigenberger Icon Grandhotel & Spa Petersberg, Travelcoup, Valjues, Vitamin Well, VUSE und Wilde & Partner