News von Trading-Treff.de Auch diese Woche erlebten wir wieder Historisches an den Märkten. Nach einem der schnellsten Abverkäufe, kam am Mittwoch eine historisch starke Rallybewegung. Zwar wurde am Donnerstag ein Teil davon bereits wieder abgegeben. Die Märkte beenden die Woche dennoch sehr positiv. Der S&P500 steigt auf Wochensicht 5.70%. Wie schön… Mein Depot steigt zwar auch, mit 6.786,14 EUR ist der Anstieg aber nur gering. Die Marktampel bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...