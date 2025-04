Leichter Kursanstieg von knapp einem Prozent nach Erreichen des Jahrestiefs, während Analysten trotz hoher Volatilität weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial sehen.

Die Deutsche Rohstoff Aktie konnte sich zum Wochenschluss leicht erholen und verzeichnete am Freitag ein Plus von 0,96 Prozent auf 31,45 Euro. Dies markiert eine vorsichtige Trendwende, nachdem das Papier erst am 8. April mit 31,05 Euro ein neues 52-Wochen-Tief erreicht hatte. Mit dem aktuellen Kurs bewegt sich die Aktie nur 1,29 Prozent über diesem Tiefstand, während das 52-Wochen-Hoch von 45,20 Euro, das erst vor wenigen Tagen am 22. April 2024 erreicht wurde, mittlerweile über 30 Prozent entfernt liegt. Angesichts der hohen Volatilität von aktuell über 50 Prozent auf annualisierter Basis bleibt die Lage für Anleger herausfordernd.

Analysten bleiben trotz Kursschwäche zuversichtlich

Trotz der anhaltenden Kursschwäche - die Aktie notiert mit -12,17 Prozent deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt - zeigen sich Analysten weiterhin optimistisch. Zwei Experten geben unisono ein "Outperform"-Rating für den Titel. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 50,50 Euro satte 61 Prozent über dem aktuellen Niveau. Bemerkenswert ist die geringe Streuung der Kursziele zwischen 48,00 und 53,00 Euro, was auf eine klare Einschätzung der Bewertungssituation hindeutet. Die Mannheimer Rohstoffexperten profitieren weiterhin von einer äußerst soliden Bilanz und beeindruckenden Bewertungskennziffern - darunter ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 von lediglich 3,84, was im Branchenvergleich außergewöhnlich niedrig erscheint.

