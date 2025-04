Grimma, Leipzig (ots) -Im Herzen der Metropolregion Leipzig entsteht ein Gewerbepark von strategischer Bedeutung. Mit einer Fläche von knapp 28 Hektar, 114.000 Quadratmetern Mietfläche, drei modernen Hallen und zahlreichen Arbeitsplätzen bietet er großen Unternehmen eine attraktive Basis für Expansion und Innovation. Durch seine Lage in unmittelbarer Nähe zu namhaften Konzernen wie BMW, Porsche und Amazon setzt der Park einen Impuls für die wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands. Realisiert wird das Projekt von Hines, ein weltweit führendes Unternehmen für Immobilieninvestitionen. Das auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer mit Hauptsitz in Stuttgart unterstützt Hines bei diesem Projekt. Der Gewerbepark soll nachhaltige Baukriterien nach dem Leitfaden für Logistikimmobilien (Logix[i] (https://www.dreso.com/de/unternehmen-2/presse/presseinformationen/details/ein-pionier-im-bereich-esg-industrie-und-gewerbepark-grimma-staerkt-wirtschaftliche-entwicklung-in-ostdeutschland#_edn1)) erfüllen und eine Platin-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erhalten. Weiterhin wird auch die Einhaltung der Anforderungen der EU-Taxonomie aus dem Bereich Neubau angestrebt.Fast 38 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen gehen auf den Bausektor zurück, was die dringende Notwendigkeit, nachhaltige Praktiken in die Bauindustrie zu etablieren, verdeutlicht[ii] (https://www.dreso.com/de/unternehmen-2/presse/presseinformationen/details/ein-pionier-im-bereich-esg-industrie-und-gewerbepark-grimma-staerkt-wirtschaftliche-entwicklung-in-ostdeutschland#_edn2). "Mit dem neuen Industrie- und Gewerbepark in Grimma gehen wir einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung nachhaltiger Logistiklösungen im Osten Deutschlands", so Dominik Weis, Senior Director bei Hines. "Die Bau- und Immobilienwirtschaft steht jedoch nicht nur in der Verantwortung, umweltfreundliche Materialien und Technologien einzusetzen. Wir müssen auch soziale Verantwortung übernehmen, indem wir sichere Arbeitsbedingungen schaffen und nachhaltige Gemeinschaften fördern", ergänzt Weis. Eine Besonderheit im Projekt: Hines und Drees & Sommer arbeiten erstmals nach dem im Jahr 2024 entwickelten Logix-Leitfaden für ESG-Standards bei Logistikimmobilien und sind damit Vorreiter in Deutschland.Effiziente Baustellenkoordination durch Drees & SommerPascal Metschel, Senior Projektleiter bei Drees & Sommer und Mitglied des Logix-Beirats, unterstützt Hines beim Bau des Parks zusammen mit seinem spezialisierten Team von Drees & Sommer. Dazu gehört die Durchführung der Ankaufs-TDD (Technical Due Diligence), die Vergabe der Bauleistung, die Projektsteuerung sowie die Überwachung des Generalübernehmers während der Abwicklung. Zusätzlich kümmert sich das Expertenteam von Drees & Sommer im Rahmen des ESG Controllings - also der Bewertung der nachhaltigen und gesellschaftlichen Aspekte eines Unternehmens - um die Aspekte Environmental und Social."Durch die Verzahnung der verschiedenen Leistungsbilder stellen wir sicher, dass alle Projektschritte effizient und termingerecht umgesetzt werden. Das gelingt auch durch den Einsatz von Building Information Modeling (BIM)", so Metschel. Durch diese Methode wird ein Projekt digital modelliert und geplant. Der Fachmann erklärt: "Wir sprechen hier über einen multi-dimensionalen, digitalen Zwilling des späteren Gebäudes, in den wir genaue Maße, Kosten und sogar die Lebensdauer der verwendeten Materialien eintragen können." Dadurch wird eine optimale Ressourcennutzung gewährleistet und potenzielle Fehlerquellen werden frühzeitig erkannt.Ziel ist DGNB-Zertifizierung in PlatinNachhaltigkeit zieht sich durch jedes Detail des gesamten Projekts. Dominik Weis unterstreicht: "Unser Ziel ist die DGNB-Zertifizierung in Platin." Um dieses Ziel zu erreichen, werden zahlreiche nachhaltige Maßnahmen umgesetzt. Darunter sollen unter anderem alle Hallendächer mit einer Fläche von rund 100.000 m² mit Photovoltaikanlagen bestückt werden. "Das führt zu einer erheblichen Reduktion der CO2-Emissionen und deckt den Energiebedarf des Parks durch erneuerbare Energiequellen", betont Weis. Darüber soll sich südlich des Gebäudes ein begrünter Lärmschutzwall schlängeln, der die Biodiversität am Standort fördert. Ergänzt werden die Nachhaltigkeitsmaßnahmen am Standort durch eine Fassadenbegrünung und parkähnliche Außenanlagen mit Sportanlagen und einem Teich. Ein weiteres zentrales Element auf der Nachhaltigkeitsagenda ist die Förderung von E-Mobilität. Das wird durch die Integration von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge umgesetzt, was die Anreise und Logistik unterstützt. Fahrradstellplätze runden das Mobilitätskonzept ab.Ein Ort, an dem Mitarbeitende sich wohlfühlenNeben der sinnvollen Integration nachhaltiger Maßnahmen werden am Standort auch neue Arbeitswelten geschaffen, die den Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht werden. Dominik Weis ist sich sicher: "Die Mitarbeitenden sollen sich hier wohlfühlen und gerne zur Arbeit kommen. Um dieses Ziel zu erreichen, bringen wir zahlreiche Benefits am Standort unter." Ein Beispiel dafür sind verschiedene Outdoorflächen: Sportplätze, die den Mitarbeitenden die Möglichkeit bieten, aktiv zu bleiben und ihre Freizeit neben dem Berufsalltag abwechslungsreich zu gestalten, Basketball- und Tischtennisplätze und Aufenthaltsflächen im Grünen, die zum Verweilen und Entspannen einladen. Ein weiteres Highlight zeigt sich in den Dachterrassen, auf denen Meetings im Freien abgehalten oder Pausen genossen werden können."Durch die enge Orientierung am Logix-Leitfaden wird ein verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen sichergestellt und eine moderne Arbeitsumgebung geschaffen, die das Wohlbefinden der Mitarbeitenden kontinuierlich fördert", fasst Weis zusammen.