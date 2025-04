Singapur (ots/PRNewswire) -ABC Impact, die auf Asien ausgerichtete Impact-Investment-Firma, hat die endgültige Schließung ihres zweiten Fonds mit über 600 Mio. USD erfolgreich abgeschlossen und damit die Größe von Fonds I verdoppelt. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement der Firma, die kritischen sozialen und ökologischen Bedürfnisse Asiens durch Impact-Investitionen anzugehen.Breiterer Rückhalt spiegelt wachsende Übereinstimmung widerABC Impact Fund II wird von einer Reihe von Limited Partners unterstützt, darunter Temasek, Temasek Trust, die Asian Development Bank (ADB), Mapletree Investments, SeaTown Holdings, ein südostasiatischer Staatsfonds, ein amerikanisches Family Office und sehr vermögende Privatpersonen. Diese Konvergenz von Entwicklungsfinanzierung und privatem Kapital spiegelt die wachsende Erkenntnis wider, dass Impact Investing systemische Probleme durch marktbasierte Ansätze angehen kann.Benoit Valentin, Head, Impact Investing, Temasek, sagte: "In einer sich schnell verändernden Welt stehen wir vor immer komplexeren und weitreichenderen sozialen und ökologischen Herausforderungen. Unsere Partnerschaft mit ABC Impact ist ein zentraler Pfeiler der Impact-Investing-Strategie von Temasek. Sie spiegelt unsere Überzeugung wider, dass Impact-Investing Kapital skalieren kann, um die drängenden Probleme anzugehen, mit denen wir konfrontiert sind. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir eine integrativere und nachhaltigere Welt schaffen, in der es jeder Generation gut geht."Die Landschaft der Impact-Investitionen in der Region ist noch im Entstehen begriffen, und es besteht eine erhebliche Finanzierungslücke für Unternehmen in der Wachstumsphase", sagte Jackie Surtani, Regionaldirektorin der ADB und Leiterin des Büros in Singapur. "Die Investition der ADB in den ABC Impact Fund II spiegelt unser Engagement für die Förderung von Impact Capital in ganz Asien und im Pazifikraum wider.Durch die Unterstützung innovativer Unternehmen, die dringende soziale und ökologische Herausforderungen angehen, wollen wir das Leben und die Lebensbedingungen in der gesamten Region verbessern".Verstärkung einer gemeinsamen Vision für AsienTow Heng Tan, Vorsitzender von ABC Impact, erklärte: "Der erfolgreiche Abschluss von Fund II unterstreicht das Vertrauen, das führende institutionelle Anleger in die disziplinierte Anlagestrategie von ABC Impact gesetzt haben. Indem wir externes Kapital von der Asiatischen Entwicklungsbank erhalten, verstärken wir unser Engagement für die Gestaltung einer nachhaltigeren und integrativen Zukunft in Asien."Wir glauben, dass Kapital, wenn es gezielt eingesetzt wird, dazu beitragen kann, pragmatische, marktorientierte Antworten auf die dringendsten Herausforderungen unserer Region zu finden", sagte David Heng, CEO von ABC Impact. Von der Klimaresilienz bis hin zu inklusiven Finanzierungen und dem Zugang zur Gesundheitsversorgung sind Investitionen in diesen Bereichen sowohl ein gesellschaftlicher Imperativ als auch eine langfristige Geschäftsmöglichkeit.Förderung der Wirkung in vorrangigen SektorenInmitten zunehmender Klimaschocks, Ungleichheit und wirtschaftlicher Ungewissheit konzentriert sich ABC Impact Fund II auf praktische Lösungen in Bereichen, in denen herkömmliche Modelle nur schwer zu Ergebnissen geführt haben. Ihre Investitionsstrategie konzentriert sich auf vier Schwerpunktbereiche: saubere Energie und Klimaresilienz, integrative Finanzen und digitaler Zugang, Gesundheit und Bildung sowie nachhaltige Lebensmittelsysteme.Zu den bisherigen Investitionen gehören Aye Finance in Indien, das Kredite an Kleinst- und Kleinunternehmen vergibt, Tekoma Energy in Japan, ein auf Solarprojekte spezialisierter Entwickler erneuerbarer Energien, und DCDC Kidney Care, eines der größten Dialysenetzwerke Indiens, das unterversorgten Patienten eine erschwingliche Behandlung bietet.Verantwortungsbewusstes Investieren in einer heterogenen RegionDie wirtschaftliche und demografische Dynamik Asiens schafft weiterhin Möglichkeiten für Innovationen im Bereich Impact. Die Komplexität der Region erfordert jedoch einen Investitionsansatz, der sowohl fundiert als auch anpassungsfähig ist."Die Politik kann den Wandel zwar beschleunigen, aber letztlich sind es die Marktnachfrage, die Kapitalströme und die Wettbewerbskräfte, die die Einführung und den Umfang vorantreiben", so David. "Die Unternehmen, in die wir investieren, warten nicht auf externe Signale - sie gestalten aktiv die Zukunft, indem sie kritische Bedürfnisse auf eine Weise angehen, die sowohl wirkungsvoll als auch finanziell solide ist.Fund II baut auf der Dynamik von Fund I (2019-2024) auf und ermöglicht es ABC Impact, seine Partnerschaften zu erweitern, seine Reichweite auf Sektoren mit hoher Wirkung auszudehnen und kommerziell tragfähige Lösungen mit dem Potenzial für langfristige Auswirkungen zu unterstützen.Zielgerichtet in die Zukunft blickenImpact Investing wird zunehmend nicht als Kompromiss, sondern als strategischer Vorteil gesehen. Der Ansatz von ABC Impact beruht auf der Überzeugung, dass sich finanzielle Stärke und gesellschaftlicher Nutzen gemeinsam weiterentwickeln können und sollten."Unsere Fortschritte werden durch das Vertrauen und die Zusammenarbeit mit unseren Investoren und Partnern ermöglicht", so Tow abschließend. "Gemeinsam zeigen wir, dass finanzieller Erfolg und positive Auswirkungen nicht nur miteinander vereinbar sind, sondern sich gegenseitig verstärken."ENDAnfragen von Investoren und Medien:Jeffrey FangLeiter der Abteilung Investor RelationsJeffrey@abcimpact.com.sgÜber ABC Impact ABC Impact ist eine panasiatische Impact-Investmentfirma, die sich zum Ziel gesetzt hat, neben risikoangepassten finanziellen Erträgen durch nachhaltiges Wachstum auch messbare soziale und ökologische Ergebnisse zu erzielen. Mit einem verwalteten Vermögen von über 900 Mio. USD verfolgt das Unternehmen eine disziplinierte, thematische Strategie, um in vielversprechende Unternehmen zu investieren, die sich den dringendsten Herausforderungen Asiens stellen.Sein Portfolio umfasst Lösungen für Klima und Wasser, nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft, Gesundheit und Bildung sowie finanzielle und digitale Integration. ABC Impact ist Mitglied von Temasek Trust Asset Management und wird von Temasek Trust, Temasek, der Asian Development Bank und anderen führenden institutionellen Investoren unterstützt.Als Unterzeichner der Principles for Responsible Investment und der Operating Principles for Impact Management wendet ABC Impact einen strengen, evidenzbasierten Rahmen für die Messung und das Management von Auswirkungen an, um Wirksamkeit und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten. Sie setzt sich für die Mobilisierung von privatem Kapital für ein nachhaltigeres und integratives Asien ein.Besuchen Sie www.abcimpact.com.sg für weitere Informationen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661736/ABC_CMYK_Orange__Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/abc-impact-schlieWt-fonds-ii-mit-uber-600-mio-usd-ab-und-verdoppelt-damit-die-fondsgroWe-mit-zusagen-von-asian-development-bank-temasek-trust-temasek-und-anderen-fuhrenden-institutionellen-investoren-302427388.htmlOriginal-Content von: ABC Impact, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179305/6012444