News von Trading-Treff.de Siemens Energy marschierte am Montag mit einem Plus in Höhe von 1,2 % los. Das Papier ist auf 55,30 € angekommen und notiert auf gutem Niveau im Aufwärtstrend. Damit beläuft sich der Gewinn in den vergangenen fünf Tagen auf in etwa 13,95 %, was gleichfalls eine positive Entwicklung signalisiert. Zwischenzeitlich hatte der Markt hier enorme Abschläge befürchtet. Aber: Das Unternehmen hatte nicht nur den GD 200 vor einigen ...

