MÄRKTE ASIEN/Kräftig erholt - Unsicherheit bleibt aber

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Montag überwiegend deutlich nach oben gegangen. Allerdings konnten die Tageshöchststände nicht gehalten werden. Der Hang Seng in Hongkong gewann im späten Handel noch gut 2 Prozent, der Nikkei-225 legte um 1,3 Prozent zu. Auch die meisten anderen Märkte in Asien sowie die Börsen in Australien und Neuseeland konnten sich erholen. Nachdem die USA zumindest vorübergehend Elektronikprodukte von den zusätlichen Zöllen befreit haben, zogen Technologietitel zeitweise stärker an.

Trotzdem sahen Beobachter noch keinen Grund für eine generelle Entwarnung: "Die Rezessionsrisiken haben sich etwas abgeschwächt, sind aber nach wie vor hoch", so IG-Marktstratege Yeap Jun Rong. Und zum Thema Nummer eins, den Zöllen, herrschte nach wie vor keine Klarheit. Nachdem die US-Regierung die Zölle auf Elektronikteile ausgesetzt hatte, hieß es von US-Präsident Donald Trump, diese würden lediglich verlagert. "Die Politik von Trump erscheint recht volatil", so ein Marktteilnehmer. Und so lange die Politik so unberechenbar bleibe, blieben das auch die Märkte. Leidtragende seien nun auch Dollar und US-Staatsanleihen.

In Südkorea gaben SK Hynix nach volatilem Handel nach, in Tokio rutschten Kioxia Holdings nach sehr festem Beginn ins Minus und gaben 1,8 Prozent ab. TDK erholten sich dagegen um 4,4 Prozent.

Weiter zur Schwäche neigte der US-Dollar. Er gab zum japanischen Yen um 0,7 Prozent auf 142,42 nach. Der Euro stieg wieder an die Marke von 1,14 US-Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.748,60 +1,3% -6,3% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.982,36 +1,2% -15,8% 07:00 Kospi (Seoul) 2.455,89 +0,9% 08:00 Schanghai-Comp. 3.262,81 +0,8% -3,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.344,81 +2,1% +4,4% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.561,10 +1,6% -7,5% 10:00 Taiex (Taipeh) 19.513,09 -0,1% -15,2% 06:30 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:49 % YTD EUR/USD 1,1389 0,6 1,1321 1,1348 +9,8% EUR/JPY 162,85 0,1 162,74 162,27 +0,1% EUR/GBP 0,8654 0,1 0,8643 0,8687 +5,0% GBP/USD 1,3161 0,5 1,3097 1,3064 +4,5% USD/JPY 143,00 -0,5 143,79 142,99 -8,8% USD/KRW 1.419,74 -0,1 1.421,05 1.439,11 -3,7% USD/CNY 7,2236 0,5 7,1859 7,2125 -0,3% USD/CNH 7,3075 0,3 7,2825 7,3228 -0,7% USD/HKD 7,7570 0,0 7,7553 7,7560 -0,2% AUD/USD 0,6323 0,3 0,6302 0,6224 +1,6% NZD/USD 0,5875 0,7 0,5835 0,5793 +4,1% BTC/USD 84.546,80 1,2 83.562,75 81.335,80 -10,3% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,77 61,54 +0,4% +0,23 +1,6% Brent/ICE 64,99 64,59 +0,6% +0,40 -13,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.226,93 3.237,46 -0,3% -10,54 +23,4% Silber 28,30 28,55 -0,9% -0,25 +2,1% Platin 838,48 835,06 +0,4% +3,42 -4,7% Kupfer 4,5555 4,523 +0,7% +0,03 +12,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

