Seewalchen am Attersee (ots) -Was passiert, wenn Frauen heute erfolgreich, glücklich und sichtbar sind? Die systemische Mentorin und Bestseller-Autorin Katja Hinterleitner begleitet Unternehmerinnen dabei, genau diese Sichtbarkeit innerlich zu halten - und trotz Widerständen kraftvoll weiterzugehen. Mit ihrem Ultimate Healing Bundle bietet sie eine tief transformierende Kombination aus emotionaler Heilung und professioneller Coaching-Ausbildung für Frauen, die nicht nur wachsen, sondern wirken wollen. Warum weiblicher Erfolg oft triggert, wie man innere Stabilität aufbaut - und was echte Transformation wirklich braucht, erfahren Sie hier.Erfolgreich, sichtbar - und plötzlich unbequem: Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, sich Raum nehmen, strahlen, verdienen, schreiben, führen, gestalten, ziehen nicht nur Bewunderung an. Sie triggern - denn in einer Welt, die sich ständig im Krisenmodus wähnt, wirkt weibliches Selbstbewusstsein fast schon wie ein Affront. Während viele Menschen damit ringen, sich überhaupt ein kleines Stück Zufriedenheit zuzugestehen, sind da diese Frauen, die sich kompromisslos die Welt schön machen. Die ihre Stimme heben, ohne sich zu entschuldigen. Die sich feiern - öffentlich, fröhlich, furchtlos. Das Problem: Erfolg ist immer auch ein Spiegel. Und je heller er leuchtet, desto mehr zeigt er - auch das, was andere sich noch nicht erlauben. "In den letzten Wochen habe ich erlebt, wie viel Resonanz mein Erfolg als SPIEGEL-Bestseller-Autorin ausgelöst hat", erinnert sich Katja Hinterleitner. "Auf der einen Seite: Inspiration, Ermutigung, Solidarität. Auf der anderen Seite: Misstrauen, Abwertung, Angriffe - auch von Frauen.""Und genau deshalb sehe ich es als meine Aufgabe, Frauen dabei zu unterstützen, damit umzugehen," verrät sie. "Denn ich weiß, wie es ist, wenn das eigene Umfeld dich plötzlich in Frage stellt. Wenn man aus den eigenen Reihen angefeindet wird. Wenn dein Erfolg nicht nur gefeiert, sondern auch kritisiert wird. Das ist normal - doch wenn du es verstehst, verliert es seine Macht über dich." Mit dieser Klarheit begleitet Katja Hinterleitner Unternehmerinnen, Visionärinnen und Leaderinnen durch genau diese oft schwierigen Lebensphasen. Ihre Methode wirkt dort, wo klassische Ansätze oft versagen: im emotionalen Untergrund, in den unbewussten Mustern, im System dahinter. Ihre eigene Reise - durch Krisen, Kulturen, innere Labyrinthe - machte sie zur Entwicklerin einer außergewöhnlichen Methode, die heute Menschen weltweit unterstützt. Ihre Arbeit vereint systemische Aufstellungsarbeit, tiefenpsychologisches Wissen und energetische Präzision. In ihrem Bestseller "Du bist nicht deine Wunde" gibt sie Einblicke in diese Arbeit - und in ihr Coaching-Programm übersetzt sie diese Erkenntnisse in greifbare, kraftvolle Transformation.Warum erfolgreiche Frauen das Ultimate Healing Bundle brauchenWenn Sichtbarkeit angreifbar macht - dann ist innere Stabilität kein Luxus, sondern Überlebensstrategie. Das ist genau der Ansatz des Ultimate Healing Bundles von Katja Hinterleitner: Es richtet sich an Frauen, die sich nicht mehr entschuldigen wollen für ihren Erfolg, ihre Größe oder ihr Glück - sondern ihn aus ihrer vollen Kraft heraus verkörpern möchten."In einer Welt, in der weibliche Stärke noch immer provoziert, bietet dieses Bundle nicht nur Schutz, sondern Rückverbindung", erklärt die Expertin. "Und zwar zur eigenen Wahrheit, zur eigenen Kraft und zur Fähigkeit, sich selbst zu halten - auch dann, wenn es im Außen stürmt."Das Ultimate Healing Bundle: Diese Komponenten stecken dahinterDas Bundle besteht aus zwei Komponenten: dem Feminine Power Leadership-Programm und der Systemic Coach Ausbildung. Ersteres ist für Frauen gemacht, die spüren, dass ihre äußeren Erfolge nicht länger im Widerspruch zu ihrem Inneren stehen sollen. In einer unterstützenden, fein abgestimmten Gemeinschaft arbeiten die Teilnehmerinnen an den Wurzeln dessen, was sie bisher klein gehalten hat - Rollen, Muster, übernommene Lasten. Schon in der ersten Session geht Katja Hinterleitner mit Präzision auf die systemischen Ursachen ein: Sie testet, erkennt und löst erste Blockaden oft noch am selben Tag - keine Umwege.Wer danach spürt: "Ich will mehr. Ich will andere begleiten", für den öffnet sich mit der Systemic Coach Ausbildung das nächste Level. "Hier lernen meine Teilnehmerinnen, die selbst als Coaches oder Expertinnen wirken wollen, wie man systemische Dynamiken erkennt und wandelt - auf eine Art, die weit über klassische Tools hinausgeht", erklärt Katja Hinterleitner. Die Ausbildung ist besonders praxisnah, kraftvoll und tiefgreifend aufgebaut - Sie bringt somit nicht nur Wissen, sondern Identität. Viele der Absolventinnen berichten, dass sich mit dieser Arbeit nicht nur ihre berufliche Ausrichtung verändert hat - sondern ihr gesamtes Leben.Sie möchten Ihren Erfolg innerlich festigen, alte Muster hinter sich lassen und Ihre volle weibliche Kraft leben - ohne sich länger verstecken oder rechtfertigen zu müssen? Pressekontakt:Growing Abundance GmbHVertreten durch: Katja HinterleitnerWebsite: https://katjahinterleitner.com/