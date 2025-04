FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 840 (870) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 100 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2580 (2490) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS B&M PRICE TARGET TO 590 (630) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2700 (2850) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 7500 (8900) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 7750 (8000) PENCE - GOLDMAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13150 (12800) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS TESCO PRICE TARGET TO 389 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS TRAVIS PERKINS TARGET TO 760 (940) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - ODDO BHF CUTS RELX PRICE TARGET TO 4194 PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS TESCO PRICE TARGET TO 340 (375) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 165 (180) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 363 (360) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob