Baden-Baden (ots) -Frühjahrsausgabe der Musik- und Unterhaltungsshow mit Beatrice Egli / am 19. April 2025, 20:15 Uhr / auch in der ARD Mediathek sowie im Schweizer Fernsehen SRFBeatrice Egli und der SWR starten mit einer neuen Ausgabe von "Die Beatrice Egli Show" in den Frühling. Die Frühjahrsausgabe 2025 der Musik- und Unterhaltungsshow mit Gastgeberin Beatrice Egli wird am Ostersamstag, 19. April 2025, 20:15 Uhr, im Ersten ausgestrahlt. Sie ist auch in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/die-beatrice-egli-show/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNjEz) zu sehen. Das Schweizer Fernsehen SRF sendet die Show ebenfalls am Samstagabend, 19. April 2025.Beatrice Egli verspricht Überraschungen, große Gefühle und pure Lebensfreude"'Die Beatrice Egli Show' zu moderieren, ist für mich jedes Mal ein Geschenk - aber diese Frühlingsausgabe ist etwas ganz Besonderes. Es ist Osterzeit, die Welt erblüht wieder in neuem Glanz, sie wird bunter, wärmer, lebendiger - genau wie unsere Show. Ich liebe es, Gastgeberin dieses musikalischen Osterfeuers zu sein und das Publikum mit auf eine emotionale Reise zu nehmen", sagt Beatrice Egli: "Gemeinsam mit meinen großartigen Gäst:innen werden wir einen Abend voller Überraschungen, mit großen Gefühlen und purer Lebensfreude zaubern. Die Zuschauer:innen dürfen sich auf echte Ostergeschenke freuen - von Herzen und mit ganz viel positiver Frühlingsenergie."Musikalische Vielfalt mit Starbesetzung"Die Beatrice Egli Show" stellt Musik und Unterhaltung in den Mittelpunkt. Beatrice Egli legt dabei Wert auf eine große musikalische Vielfalt sowie Gespräche mit Tiefgang. Zum Programm gehören Künstler:innen unterschiedlichster musikalischer Richtungen und Nationalitäten. Prominente Namen sind ebenso dabei wie Newcomer:innen.Giovanni Zarrella, Melissa Naschenweng, Wencke Myhre und viele andereMit dabei sind unter anderem Melissa Naschenweng, Giovanni Zarrella, Howard Carpendale, Thomas Anders, Marianne Rosenberg feat. Conchita Wurst, Sarah Engels, Wencke Myhre, Nino de Angelo, Julio Iglesias Jr. und Ross Antony. Hinzu kommen Uwe Ochsenknecht, Curtis Stigers, Luca Hänni, Sonia Liebing, Patrice und Daniel Aminati, Sascha Grammel, Marc Sway sowie das Musical "& Julia"."Starke Mädchen" mit Beatrice Egli und Sarah EngelsBeatrice Egli bereitet in ihrer Show bewusst auch jungen Nachwuchskünstler:innen eine Bühne. Newcomer:innen erhalten die Möglichkeit, sich und ihre Musik erstmals vor einem Millionenpublikum zu präsentieren. Im Vorfeld der Show hatten Beatrice Egli und Sarah Engels über Social Media "starke Mädchen" dazu aufgerufen, sich mit Handyvideos zu beteiligen.Hintergrund "Die Beatrice Egli Show"Es ist die siebte Ausgabe der Show, die es seit April 2022 gibt. "Die Beatrice Egli Show" wird von SWR und SRF gemeinsam mit Kimmig Entertainment produziert."Die Beatrice Egli Show":Samstag, 19. April 2025, 20:15 Uhr, Das Erste sowie in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/die-beatrice-egli-show/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNjEz);Samstag, 19. April 2025, 20:10 Uhr, SRF1Informationen und Fotos unter: swr.li/beatrice-egli-show-ostersamstagFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6012752