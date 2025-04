Kaiserslautern (ots) -Fußball ist vielfältig - genau deshalb soll neben packenden Spielen und mitreißender Stimmung nun auch ein exklusiver Duft die Herzen der Fans erobern. Doch wie fängt man die Essenz des Fußballs in einem Parfum ein? Der Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann hat sich dieser Herausforderung gestellt und einzigartige Düfte entwickelt."Ein Duft erzählt Geschichten und weckt Emotionen. Bei diesem Parfum ging es darum, die Leidenschaft, Dynamik und Tradition des deutschen Fußballs zu interpretieren. Es war eine spannende Aufgabe, die verschiedenen Facetten des Spiels in eine harmonische Duftkomposition zu verwandeln", sagt Christian Gittelmann. Nachfolgend lesen Sie, wie der Schiedsrichterassistent die Inspiration für seine Düfte fand und wie der Entstehungsprozess bis zu den Düften von "Eleven Legends" (XI Legends) war.Die Person hinter dem Parfum: Der Werdegang von Christian GittelmannChristian Gittelmann ist seit 2008 Schieds- und Linienrichter bei deutschen Fußballspielen und assistierte im Jahr 2013 zum ersten Mal in der Bundesliga. Seit 2019 sorgt der Pfälzer auch international dafür, dass bei Fußballspielen die geltenden Regeln eingehalten werden. Als Jugendtrainer, Lehrwart im Schiedsrichterkreis, Coach von talentierten Schiedsrichtern und auch privat gerne im Stadion unterwegs, weiß er außerdem, wie unterschiedlich und gleichzeitig verbindend Fußball ist. Aus all seinen Erfahrungen heraus widmete er sich deshalb einer besonderen Aufgabe: In letzter Zeit arbeitete er an der Kreation verschiedener Düfte, die den deutschen Fußball repräsentieren sollen."Jeder, der einmal angefangen hat, Fußball zu spielen, kann sich mit der Bundesliga identifizieren und träumt davon, irgendwann mal auf dem Rasen zu stehen", erklärt der 42-jährige Gittelmann. "Dieses Gefühl wollte ich in einem Duft festhalten." Seit April 2025 sind die drei Düfte in vier Flaschen der Selection Bundesliga erhältlich, die in Zusammenarbeit mit einem seit über 30 Jahren am Markt ansässigen deutschen Parfumhersteller entwickelt wurden. Die Produktion findet in Deutschland statt.Entwicklung: Entstehung der Marke "Eleven Legends"Ausschlaggebend für die Parfumkreation war Gittelmanns internationale Schiedsrichtertätigkeit. In diesem Zusammenhang kam er schon viel in der Welt herum. Seine eigene Vorliebe für Parfums machte ihm schließlich bewusst, dass Düfte auch bei Fußballspielern und den Menschen drumherum eine große Rolle spielen - natürlich nach dem Spiel, häufig aber auch schon davor. "In den letzten Jahren kam es immer häufiger vor, dass Fußballspieler schon während des Spiels parfümiert sind. Auch das war eine spannende Inspiration", erinnert sich der FIFA-Schiedsrichtersssistent. Ziel war es, seine eigene Parfumaffinität mit der Leidenschaft für Fußball, die er mit so vielen Menschen teilt, in Verbindung zu bringen. Das Ergebnis sind die "Eleven Legends" - drei Düfte in vier Flaschen, die für alle Fußballliebhaber entwickelt wurden.Die Parfums: Düfte der "Eleven Legends"Die Parfumserie Edition Bundesliga von "Eleven Legends" umfasst zwei reguläre Düfte: das Grassroots Eau de Parfum und das Gamechanger Parfum. Die Düfte bauen dabei aufeinander auf - ganz nach der Geschichte des Fußballs. Grassroots ist ein frisches Parfum, das den Ursprung des Spiels widerspiegelt, den Einsatz bei jedem Training und jedem Spiel. Bei Grassroots steht die sportliche Note im Vordergrund, die von Ingwer, Patschuli, Sandelholz, Amber und Weihrauch geprägt wird. Rosa Pfeffer, Citrus und Grapefruit fügen eine frische Nuance hinzu, die durch die Aromen von Guaiac Holz, Pampelmuse, Lorbeer, Jasmin und Zeder abgerundet werden.Gamechanger hingegen steht für die Wendungen und Momente, die das Spiel und eine Saison so spannend machen. Es ist ein Parfum, das süße und holzige Aromen kombiniert, unter anderem Kardamom, Heliotrop, Orangenblüte sowie Kaschmir und Guaiac Holz. Es stellt damit den idealen Begleiter dar, wenn es auf den feinen Unterschied ankommt - ein echter Gamechanger eben.Ergänzt wird die Duftserie durch zwei Limited Editions, die Legends Edition White und die Legends Edition Black. Sie verkörpern die besonderen Legenden, die den Fußball prägen - aber auch den maximalen Erfolg nach einer ganzen Saison - die Krönung all der Arbeit. Beide sind auf eine Stückzahl von jeweils 500 Flakons limitiert. Neben den ausgefallenen Duftkreationen - enthalten sind unter anderem Noten von Himbeere, Safran, Balsam Tanne, Zyperngras, Orangenblüte und Vanille -, die eine Hommage an Legenden des Fußballs sein sollen, beeindrucken diese Editionen auch durch die extravagante Gestaltung der Flakons. Darauf befindet sich eine Miniatur der Bundesliga-Meisterschale aus Metall und damit ein Statussymbol, das tatsächlich den Legenden des Fußballs vorenthalten bleibt.Gleichzeitig sind die Düfte eine Hommage an den Fußball selbst - an seine Magie, seine Leidenschaft, seine Menschen. Und an die Bundesliga als Herzstück des deutschen Profifußballs, die all diese Emotionen bündelt, weiterträgt und sie für Millionen erlebbar macht.Über Christian Gittelmann und Eleven Legends (XI Legends):Christian Gittelmann ist deutscher Fußballschiedsrichterassistent und steht seit 2013 in der Bundesliga - und seit 2019 auch international - auf dem Rasen. Seine Leidenschaft für den Fußball hat er in Düften festgehalten. Mit einem lokal ansässigen Parfümhersteller und weiteren Partnern aus der Region kreierte er unterschiedliche Düfte, die den Fußball in all seinen Facetten repräsentieren. 