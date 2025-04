Der Gesundheitskonzern zeigt positive Kursentwicklung trotz jüngster Volatilität, während Anleger gespannt auf die morgige Präsentation der Quartalszahlen warten.

Die Abbott Laboratories Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag einen deutlichen Anstieg von 1,63%, wobei der Kurs auf 112,40 EUR kletterte. Dieser positive Trend setzt sich heute fort mit einem weiteren Plus von 0,7% auf 112,78 EUR. Die Bewegung kommt zur rechten Zeit für Anleger, nachdem die Aktie in den vergangenen 30 Tagen einen Rückgang von 8,38% verbuchen musste. Bemerkenswert bleibt jedoch die Jahresentwicklung mit einem soliden Zuwachs von über 10% im Vergleich zum Vorjahr, trotz der jüngsten Volatilität.

Institutionelle Anleger behalten weiterhin großes Vertrauen in den Gesundheitskonzern - sie halten aktuell 79% der Unternehmensanteile und üben damit erheblichen Einfluss auf die Kursentwicklung aus. Der Medizintechnik- und Gesundheitskonzern liegt derzeit immer noch 15,7% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 133,78 EUR, das erst Anfang März 2025 erreicht wurde.

Morgen stehen wichtige Quartalszahlen an

Mit Spannung erwarten Investoren die morgige Q1 2025 Ergebnisveröffentlichung, die vorbörslich stattfinden wird. Abbott wird im Anschluss auch eine Präsentation der Quartalszahlen durchführen. Die Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch: Von 27 Experten empfehlen 20 (71,4%) die Aktie zum Kauf, während 7 Analysten eine neutrale Haltung einnehmen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei umgerechnet etwa 136,47 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von über 20% zum aktuellen Kurs bedeutet.

Die fundamentalen Kennzahlen von Abbott präsentieren ein gemischtes Bild. Einerseits verfügt das Unternehmen über hohe Margen und eine solide Finanzlage, andererseits erscheint die Bewertung mit einem erwarteten KGV von 24,25 für 2025 relativ hoch. Auch das aktuelle KUV von 4,65 deutet auf eine Bewertung über dem Durchschnitt hin. Am 25. April steht zusätzlich die Jahreshauptversammlung an, bei der die Aktionäre über die strategische Ausrichtung des Gesundheitskonzerns abstimmen werden.

