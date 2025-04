Düsseldorf (ots) -Legwear-Label Calzedonia präsentierte in der vergangenen Woche seine Active-Kollektion auf der weltweit größten Fitnessmesse in Köln. Mit dabei waren prominente Gäste wie die Schauspielerinnen Cheyenne und Valentina Pahde, Tänzerin Ivana Santacruz und Moderatorin Lola Weippert, die die Messebesucher mit interaktiven Challenges bei Laune hielten.Mit ihrem erstmaligen Auftritt auf der diesjährigen FIBO-Messe in Köln - der internationalen Leitmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit - setzte die italienische Brand Calzedonia ein sportliches Statement. Der Spezialist für Legwear und Beachwear war vom 10. bis 13. April in Halle 4.2 mit einem 88 m² großen, eigenen Stand vertreten und präsentierte dort seine weiterentwickelte Active-Kollektion.Calzedonia steht seit jeher für feminine Designs, Qualität und Wohlfühl-Feeling - ob im Alltag, am Abend oder beim Workout. Mit dem Ausbau der Active-Linie verfolgt das Label konsequent das Ziel, stilvolle Performancewear zu schaffen, die Funktionalität und Ästhetik vereint. Vorgestellt wurden unter anderem die Linien "Soft Touch", "Scrunch" sowie die "Seamless" Collection.Der Stand von Calzedonia entwickelte sich rasch zum Publikumsmagneten der Messe - nicht zuletzt wegen der interessanten Gästeliste: Unter großem Andrang der Fans gaben sich Moderatorin Lola Weippert, Schauspielerinnen Cheyenne und Valentina Pahde, Tänzerin Ivana Santacruz sowie weitere prominente Influencerinnen und TV-Gesichter wie Melina Hoch, Alicia Costa und Katja Geretschuchin die Ehre. Bei persönlichen Meet & Greets und interaktiven Fitness-Challenges - von Plank- und Squat-Battles bis hin zu Dance Sessions - zeigten sie sich hautnah, sportlich und bestens gelaunt.Für zusätzlichen Messe-Spaß sorgten tägliche Gewinnspiele, ein Glücksrad mit Sofortpreisen sowie liebevoll zusammengestellte Goodie Bags, die Besucher und Besucherinnen beim Einkauf am Calzedonia Stand erhielten. Ein professionelles Foto- und Videoteam begleitete das Event und hielt unvergessliche Momente mit Fans und Stars fest.Mit dieser starken Präsenz auf der FIBO unterstreicht Calzedonia seinen Anspruch, nicht nur modisch, sondern auch performancetechnisch im Activewear-Segment neue Maßstäbe zu setzen - mit Power, Style und Promi-Faktor.Pressekontakt:JuLI PR&ConsultingKaiserswertherstr.13240474 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.com0176-70646206Original-Content von: CALZEDONIA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137004/6013005