Nach der Marktführerschaft in den USA und der Übernahme von Recurate treibt Trove den globalen Plattform-Rollout mit dem ersten paneuropäischen Marken-Recommerce-Netzwerk voran

Trove, der führende Anbieter für Recommerce-as-a-Service und Trade-In-Lösungen, baut seine europäische und globale Präsenz weiter aus durch die Übernahme von reverse.supply, dem führenden Recommerce-Anbieter in Deutschland. Diese strategische Akquisition ist ein zentraler Meilenstein im internationalen Plattformausbau von Trove und macht Recommerce-Lösungen für Marken in über 30 Ländern noch zugänglicher, skalierbarer und reibungsloser in der operativen Umsetzung.

Mit der Kombination aus Troves etablierter Technologieplattform und der tiefgreifenden Europa-Expertise von reverse.supply bietet Trove nun das fortschrittlichste und skalierbarste Technologie-Setup für Marken, die zirkuläre Geschäftsmodelle in Nordamerika, Europa und Großbritannien realisieren wollen. Das erweiterte Leistungsspektrum umfasst kanalübergreifende Trade-In- und Rücknahme-Lösungen, effiziente Retourenprozesse, Peer-to-Peer-Handel, marken- und kundenorientierte Recommerce-Angebote, nahtlose Marktplatz-Integrationen sowie Reparaturservices. Die Übernahme ist Teil einer internationalen Wachstumsstrategie, die bereits durch den Aufbau eines globalen 3PL-Netzwerks, neue Kapazitäten in Großbritannien, Europa und Kanada sowie eine zunehmende Zahl an Markenpartnerschaften in der EU und UK vorbereitet wurde.

"Die Übernahme erfolgt zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt, da sich europäische Gesetzgebungen rund um Herstellerverantwortung und das Recht auf Reparatur ändern und so den Druck auf Marken erhöhen, effektive Recommerce-, Reparatur- und Recycling-Programme aufzubauen und anzubieten", sagt Terry Boyle, CEO von Trove. "Mit unserem neuen europäischen Hauptsitz in Berlin und einem Team, das seit fast fünf Jahren im Recommerce aktiv ist, sind wir optimal aufgestellt, um europäische und globale Marken regionenübergreifend zu unterstützen und ihnen alle Möglichkeiten zu bieten, die sie zum Aufbau und zur Skalierung erfolgreicher Recommerce-Programme benötigen."

Zur wachsenden internationalen Kundenliste von Trove zählen nun auch die namhaften europäischen Partner von reverse.supply, darunter Bergzeit, Decathlon, ARMEDANGELS, Hessnatur und 10Days. Kund:innen von reverse.supply erhalten künftig Zugriff auf das vollständige Technologieangebot von Trove.

"Wir sind stolz, Teil dieses wichtigen Meilensteins zu sein. Die Übernahme stärkt unsere Fähigkeit, europäischen Marken und Händlern noch mehr strategischen Mehrwert zu liefern", sagt Max Große Lutermann, Mitgründer von reverse.supply. "Mit unserer kombinierten Expertise und Troves Technologie können wir nun skalierbare, profitable Kreislauflösungen bieten individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse jeder Marke und jedes Händlers."

Janis Künkler, ebenfalls Mitgründer, ergänzt: "Das Timing dieser Transaktion ist bedeutend: Marken und Händler in Europa stehen vor regulatorischen Veränderungen und suchen aktiv nach profitablen, zukunftsfähigen Umsatzmodellen. Mit der Einführung von Troves bewährter Technologie in Europa können wir Marken helfen, diese Herausforderungen zu meistern und erfolgreiche Recommerce-Programme aufzubauen. Die Übernahme unterstreicht sowohl die Relevanz von Recommerce als auch die Stärke des europäischen Modemarkts."

Das gesamte Team von reverse.supply wird Teil von Trove. Der neue europäische Hauptsitz wird in Berlin sein und weiterhin von den reverse.supply Gründern Janis Künkler und Max Große Lutermann geleitet.

Die Übernahme folgt auf Troves strategischen Zukauf von Recurate im August 2024, durch den das Unternehmen sein Angebot im Bereich Peer-to-Peer-Recommerce, Shopify-Integrationen und operative Netzwerke deutlich ausbauen konnte.

Über Trove

Trove ist Vorreiter im Bereich Recommerce- und Trade-In-Lösungen. Die Plattform ermöglicht es Marken, ihre Recommerce-Programme effizient zu starten, zu verwalten und zu skalieren. Führende Unternehmen wie Canada Goose, Carhartt, Michael Kors, Patagonia, On, Arc'teryx, Brooks und Steve Madden vertrauen bereits auf Trove.

Die Plattform von Trove bietet fortschrittliche Lösungen, darunter stationäre und digitale Trade-Ins, Retourenabwicklung, Management von Nicht-Neuware, Aufbau und Betrieb von Recommerce-Webseiten, Shopify-Integrationen, Reparatur- und Recyclingfunktionen sowie Peer-to-Peer-Technologie. Damit können Marken in Nordamerika, UK und Europa neue Kundensegmente erschließen, Recommerce-Strategien mit umfassenden Analysen optimieren und reibungslose Abläufe über alle Kanäle hinweg gewährleisten.

Als zertifiziertes B-Corporation-Unternehmen versteht sich Trove nicht nur als Technologieanbieter, sondern als Treiber nachhaltiger Veränderungen im Handel mit dem Ziel, Wirtschaftlichkeit und ökologische Verantwortung miteinander zu vereinen. Mehr Infos unter Trove.com.

