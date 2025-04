Hannover (ots) -Druckfrisch, kompakt und voller Inspirationen: Pünktlich zum Start in das Jubiläumsjahr 700 Jahre Gartenkultur ist die neue Broschüre "Der Grüne Faden" erschienen. Auf 51 Seiten stellt der Guide im praktischen Pocketformat 21 besondere Gartenanlagen in Hannover mit ihren facettenreichen Geschichten vor - von der Gotik bis zur Moderne. Jede Station wird mit Hintergründen zu Entstehung, Stil und Besonderheiten vorgestellt. Hochwertige Bilder, ein integrierter ÜSTRA-Netzplan sowie ein digitaler Routenplaner für unterwegs machen die Broschüre zum idealen Begleiter durch die "Stadt der Gärten".Erhältlich ist der Grüne Faden für 3,50 EUR in der Tourist Information am Ernst-August-Platz 8, an der Tourist Information im Neuen Rathaus (Platz der Menschenrechte 1) sowie im HMTG-Online Shop. (https://welcome.visit-hannover.com/OnlineShop/artikel)Weitere Informationen zum Thema Gartenkunst erfahren Sie hier. (http://www.visit-hannover.com/gartenkultur)Stadt der Gärten: 700 Jahre Gartenkultur mit dem Fahrrad erlebenHannover, die Stadt der Gärten, feiert 2025 ihr 700-jähriges Gartenkultur-Jubiläum. Zu diesem Geburtstag bringt die Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) Besucher und Besucherinnen per Rad auf die Spur von Hecken, Hainen und historischen Highlights.Die Route mit dem Rad führt vorbei an historischen Friedhöfen, imposanten Gärten und wunderschönen Grünanlagen. Zu den Stationen zählen unter anderem der Stöckener Friedhof mit seinen kunstvollen Grabmälern und dem Ehrengrabfeld für bekannte Persönlichkeiten sowie der Hinübersche Garten, ein früher Landschaftsgarten im englischen Stil, der als bedeutendes Beispiel romantischer Gartenkunst gilt. Natürlich gehört auch ein Abstecher zu den Herrenhäuser Gärten dazu - einem der eindrucksvollsten Barockgärten Europas. Mehr Informationen zur Tour finden Sie hier. (https://www.visit-hannover.com/Sehensw%C3%BCrdigkeiten-Stadttouren/Stadttouren/%C3%96ffentliche-Stadttouren-und-F%C3%BChrungen/Stadt-der-G%C3%A4rten-700-Jahre-Gartenkultur-mit-dem-Fahrrad-erleben)Barocke Gartenpracht digital entdeckenMit den interaktiven 360-Grad-Panoramen spazieren Gäste bequem vom Sofa aus durch die barocke Pracht der Herrenhäuser Gärten - perfekt zum Einstimmen auf das, was sie dann vor Ort erwartet: blühende Beete, kunstvolle Alleen und jede Menge Gartenkunst zum Staunen. Hier geht es zum Rundgang. (https://www.hannover-living.de/wp-content/uploads/panorama/Gaertengesamt.html)Raus in die grüne RegionAm 4. Mai lädt der Deistertag Naturfreunde und Ausflügler zu einem abwechslungsreichen Tag voller Erlebnisse in den Höhenzug südwestlich von Hannover ein. Entlang zahlreicher Startpunkte bietenVereine, Gemeinden und Initiativen geführte Wanderungen, Radtouren, Mitmachaktionen und regionale Kulinarik an Der Deister zeigt sich dabei von seiner schönsten Seite: mit frischer Waldluft, tollen Ausblicken und spannenden Entdeckungen für Groß und Klein. Ein Tag zum Durchatmen und Genießen mitten in der Natur. Mehr Infos zum Deistertag finden Sie hier. (https://www.visit-hannover.com/Sehensw%C3%BCrdigkeiten-Stadttouren/Hannover-Urlaubsregion/Veranstaltungen-in-der-Urlaubsregion/Feste-Festivals/16.-Deistertag)Am 15. Juni geht's rund im Park der Sinne in Laatzen: Expo-Maskottchen Twipsy landet per Fallschirm mitten im Grünen - und das aus gutem Grund. Der Park feiert seinen 25. Geburtstag. Die Anlage entstand zur Expo 2000 und gehört zu den Projekten, die bis heute für Naturerlebnis und Nachhaltigkeit in der Region stehen. Gefeiert wird von 11 bis 17 Uhr mit Musik, Mitmachaktionen und vielfältigen gastronomischen Angeboten. Mehr Infos dazu finden Sie hier.Pressekontakt:Ela WindelsHannover Marketing & Tourismus GmbHVahrenwalder Straße 730165 Hannover0511 - 123490-26presse@hannover-marketing.deOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42831/6013108