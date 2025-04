Ein neues Meisterwerk, das luxuriöses Wohnen am Wasser neu definiert

BEYOND Developments, die aufstrebende Marke im Bereich Luxusimmobilien in Dubai, hat The Mural, sein viertes Projekt im Rahmen des rund 750.000 Quadratmeter großen Masterplans für die Dubai Maritime City, angestoßen. Als echtes Design-Statement verbindet The Mural architektonische Meisterschaft mit einem außergewöhnlichen Lebensstil am Wasser und bietet Investoren eine hohe Kapitalwertsteigerung und einzigartigen Luxus, der ihren Ansprüchen gerecht wird.

Aufbauend auf dem phänomenalen Erfolg seines dritten Projekts Sensia, das innerhalb von zwei Tagen nach Markteinführung vollständig verkauft war, markiert The Mural einen weiteren architektonischen und künstlerischen Triumph für BEYOND. Als Wahrzeichen der Dubai Maritime City definiert es die Beziehung zwischen Natur und Stadtgestaltung neu und bietet seinen Bewohnern eine ruhige Umgebung am Wasser, während es zugleich zur dynamischen Immobilienlandschaft Dubais beiträgt.

Adil Taqi, Geschäftsführer von BEYOND Developments, erklärt: "Das Vertrauen der Investoren in Dubai ist ungebrochen, wie die Nr.-1-Platzierung bei ausländischen Direktinvestitionen in vier aufeinanderfolgenden Jahren beweist. Wir reagieren mit entschlossenem Handeln und sichern uns somit erstklassige strategische Standorte, um das Wachstum anzukurbeln und Werte zu schaffen. Der schnelle Erfolg unserer bisherigen Projekte, die von einer breiten internationalen Investorenbasis getragen werden, zeugt von einer rasanten Entwicklung, die von unserer Heimatstadt inspiriert ist."

Die früheren Projekte von BEYOND, darunter Saria, Orise und Sensia, haben durchweg anspruchsvolle Investoren aus der gesamten MENA-Region, Europa, Asien und Amerika angezogen. Dieses vielfältige Interesse spiegelt den starken Immobiliensektor in Dubai und die wachsende Anerkennung des Engagements von BEYOND wider, visionäre, designorientierte Entwicklungen zu liefern, die auf internationaler Bühne herausstechen. Dubais fortschrittlicher Regulierungsrahmen und die Einführung von PropTech-Innovationen bieten Investoren Verlässlichkeit und Sicherheit, was für hohe Kapitaleinsätze unerlässlich ist.

Strategisch an der Spitze der Dubai Maritime City und neben einem nach einem Masterplan angelegten Wald gelegen, prägt das Umfeld von The Mural am Wasser und im Grünen das architektonische Design, das Natur und städtisches Leben nahtlos miteinander verbindet.

Taqi fügt hinzu: "The Mural spiegelt unser Engagement für innovatives und exzellentes Leben am Wasser wider. Jeder Aspekt ist sorgfältig darauf ausgerichtet, das Wohnerlebnis an diesem unglaublichen Standort zu maximieren und die Messlatte für Dubais Luxusimmobiliensektor noch höher zu legen."

Das vom britischen Architekturbüro BENOY entworfene The Mural besteht aus zwei ineinander verschachtelten Elementen, die sich zum Wasser und zum Wald hin neigen. Die üppige Bepflanzung wird mit Pflanzkübeln in die Fassade integriert, während großzügige Terrassen für viel Tageslicht, fantastische Aussicht und eine angenehme Atmosphäre im Freien sorgen.

Der 36-stöckige Turm bietet eine Auswahl an 1-, 2- und 3-Zimmer-Wohnungen, Maisonette-Wohnungen, Maisonette-Doppelhäusern und einem Penthouse. Zu den Annehmlichkeiten im Resort-Stil zählen ein hochmodernes Fitnessstudio, ein Infinitypool-Komplex, begrünte Terrassen, Grill- und Essbereiche sowie ein eigener Yogabereich. Familien profitieren von Kinderspielplätzen und Grünflächen, während Bewohner im Homeoffice die Co-Working-Bereiche im Freien nutzen können. Das Kronjuwel von The Mural, die Sky Terrace auf Ebene 32, bietet Whirlpools, Sonnenterrassen und Speisen unter freiem Himmel.

The Mural ist das vierte Projekt von BEYOND und ein Beweis für das schnelle Wachstum und die Vision des Unternehmens. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2028 geplant.

