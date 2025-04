EASE South Africa hat seinen ersten internationalen Kreditgeber für die Ausweitung eines revolutionären neuen Modells gewonnen, das Kliniken und Krankenhäusern Zugang zu hochwertigen medizinischen Geräten verschafft. EASE installiert bei Gesundheitsdienstleistern in ganz Südafrika hochmoderne PET-CT- und MRT-Scanner, Operationsroboter und andere hochwertige Geräte.

Dieser Ansatz ermöglicht es Krankenhäusern und Kliniken, pro Scan oder pro Ereignis zu bezahlen und so ihre Kosten an den Einnahmen auszurichten. Die Standard Bank ist der erste internationale Kreditgeber, der dieses innovative Modell finanziert.

Die Initiative zeigt bereits Wirkung: In einem südafrikanischen Großstadtkrankenhaus wurde ein Operationsroboter installiert und in einer anderen dicht besiedelten, unterversorgten Region ein PET-CT-Scanner.

Ohne die Last hoher Anschaffungskosten für Geräte, die für viele Gesundheitszentren seit jeher ein Hindernis für den Zugang zu modernster Technologie darstellten, wird Kapital für Prioritäten wie die Aufstockung von Krankenhausbetten und Pflegepersonal freigesetzt. Diese Initiative ist die erste ihrer Art in Afrika und wird die Gesundheitslandschaft vieler Krankenhäuser und Kliniken verändern.

"Die Sicherung unseres ersten internationalen Kreditgebers ist eine große Unterstützung für unsere Mission, die Gesundheitsversorgung in Afrika zu verbessern", sagte Imraan Soomra, CEO von EASE. "Durch die Beseitigung der finanziellen Hürden, die den Zugang zu fortschrittlicher Medizintechnik einschränken, gibt unser Modell Krankenhäusern und Kliniken die Flexibilität, die Versorgung auszuweiten, mehr Ärzte einzustellen und ihre Infrastruktur zu erweitern, um den Patienten besser zu helfen."

Durch die Verknüpfung von Gerätekosten mit Einnahmen und das Angebot einer bilanzneutralen Gerätelösung hilft der Ansatz von EASE den Gesundheitsdienstleistern, sowohl unmittelbare als auch langfristige Herausforderungen bei der Bereitstellung medizinischer Versorgung zu bewältigen. Mit einer soliden Pipeline ist EASE auf dem besten Weg, den Zugang zur Gesundheitsversorgung in Südafrika zu revolutionieren. Die Vision von EASE geht über diese erste Einführung hinaus und sieht eine Expansion in weitere Sektoren und Märkte vor.

Das Equipment-as-a-Service-Modell von EASE hat sich im vergangenen Jahr bei drei Installationen bewährt. Die Inbetriebnahme eines PET-CT-Scanners in der Precision Nuclear Oncology and Theranostics-Einrichtung (PNOAT) in Rustenburg, Südafrika, Anfang dieses Jahres folgt auf den Einsatz eines Da-Vinci-Operationsroboters in KwaZulu-Natal, Südafrika, und eines fortschrittlichen MRT-Diagnostiksystems in Akwatia, Ghana.

"Modelle, bei denen Geräte als Dienstleistung bereitgestellt werden und die Kapitalausgaben vermeiden und die Kosten an die Einnahmen anpassen, werden im Gesundheitswesen immer wichtiger", so Dr. Phumudzo Nemutaduni, eine wegweisende Nuklearmedizinerin, die mit EASE zusammenarbeitete, um über ihr Unternehmen, die Nuclear Med Group, einen führenden Anbieter von nuklearmedizinischen Dienstleistungen im südlichen Afrika, einen PET-CT-Scanner in der PNOAT-Einrichtung zu installieren. "Indem Krankenhäusern und Kliniken der Zugang zu wichtigen medizinischen Geräten ohne große Vorabkosten ermöglicht wird, können solche Lösungen nachhaltiges Wachstum und den Ausbau der Infrastruktur unterstützen und so langfristig die Zugänglichkeit zur Gesundheitsversorgung verbessern."

