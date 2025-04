EQS-Media / 14.04.2025 / 17:45 CET/CEST

Die Vicente del Bosque Academy präsentiert die internationalen Turniere beim Mallorca International Football Cup - unter Teilnahme des FC Bayern München in der U-17-Kategorie der Frauen Mallorca wird 2025 Schauplatz des Mallorca International Football Cup mit zwei hochklassigen Jugendturnieren sein. Unter der Leitung von Vicente del Bosque und seiner Akademie wird die Veranstaltung Wettbewerb, Diversität und Inklusion durch Sport fördern. Mallorca - Vicente del Bosque, der ehemalige spanische Nationaltrainer, präsentiert zusammen mit Banco Santander und der Vicente del Bosque Academy die beiden internationalen Turniere des Mallorca International Football Cups, der 2025 in Calvià (Mallorca) ausgetragen wird. Vom 17. bis zum 20. April wird die dritte Auflage des Mallorca International Football Cup - Frauenturniers stattfinden. Daran beteiligen sich ca. 20 Mannschaften aus mehr als 9 Ländern, was die Bedeutung dieser Veranstaltung als eines der wichtigsten Turniere im Jugendbereich für Frauen unterstreicht. An diesem Turnier nehmen international renommierte Vereine wie Paris Saint-Germain (Frankreich), Atlético de Madrid (Spanien), Sport Lisboa e Benfica (Portugal), Boo FF (Schweden) und JEF United Ichihara Chiba (Japan) teil. Bemerkenswert ist auch die Teilnahme des Frauenteams vom FC Bayern München in der Kategorie U-17. Außerdem wird vom 20. bis zum 25. Juni die vierte Auflage des Mallorca International Football Cup - Vicente del Bosque stattfinden, an dem sich 80 Mannschaften der Männer und 1.400 Spieler im Alter zwischen 10 und 16 Jahren beteiligen werden. Zu den teilnehmenden Vereinen gehören der SK Brann (Norwegen), die Freddie Academy (Schweden) und der ElPozo Murcia FS (Spanien). Diese Auflage beinhaltet auch den Specials Cup, ein inklusives Turnier aus Mannschaften, die aus Spielern über 16 Jahren mit geistiger Behinderung bestehen. Hierdurch wird Inklusion durch Sport gefördert und die Bedeutung von Fußball als Werkzeug für die gesellschaftliche Integration hervorgehoben. Kürzlich besuchte die Vicente del Bosque Academy Deutschland, um diese internationalen Veranstaltungen bei der ITB Berlin 2025 am Stand der Balearen vorzustellen. Dort bot sich für die Akademie die Gelegenheit, Kontakte zu deutschen Vereinen und deren Mitarbeitern zu knüpfen, mit dem Ziel, Partnerschaften zu schaffen, um die deutschen Mannschaften zur Teilnahme an den Turnieren auf Mallorca zu ermutigen und den Spielern und ihren Familien eine lohnenswerte Erfahrung auf der Insel zu bieten. Diese von der Vicente del Bosque Academy organisierten Turniere dienen der Entwicklung von Fußballtalenten und der Vermittlung von Werten wie Einsatz, Bescheidenheit und Teamwork. Mit über 10.000 erwarteten Zuschauern wird der Mallorca International Football Cup den Ruf der Insel als erstklassiger Veranstaltungsort für Sportevents ausbauen. Weitere Information finden Sie unter: www.mallorcafootballcup.com Kontaktdaten Turnierleitung Vicente del Bosque Academy 680 87 57 13 info@mallorcafootballcup.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Vicente del Bosque Academy

Schlagwort(e): Sport



14.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com