Berlin (ots) -ENHYPEN - bestehend aus den Mitgliedern JUNGWON, HEESEUNG, JAY, JAKE, SUNGHOON, SUNOO und NI-KI - haben sich seit ihrem Debüt im Jahr 2020 mit rekordverdächtigen Erfolgen schnell zu einem weltweiten K-Pop-Powerhouse entwickelt. Mit ihrem Debüt-Mini-Album BORDER: DAY ONE hinterließen Sie sofort einen bleibenden Eindruck mit einzigartigen Konzepten, die ihre künstlerische Identität prägten. In nur drei Jahren haben sie drei Alben in den Top 10 der Billboard 200 platziert - MANIFESTO: DAY 1 (2022), DARK BLOOD (2023) und ORANGE BLOOD (2023) - die jeweils auf Platz 6, Platz 4 und Platz 4 debütierten. Ihr 2. Studioalbum ROMANCE: UNTOLD (2024) erreichte den höchsten Karrierewert der Gruppe auf Platz 2 der Billboard 200 und erreichte den höchsten Rang unter den K-Pop-Acts in den IFPI Global Album Charts 2024. Aufbauend auf ihrem Erfolg in den Charts haben ENHYPEN ihren Einfluss auf der ganzen Welt ausgeweitet und erreichten während ihrer Welttournee "FATE" 2023 einen unauslöschlichen Meilenstein mit einem bahnbrechenden Stadiondebüt in den USA. Das Septett wird dieses Jahr beim Coachella aufgetreten und ist damit die schnellste K-Pop Boygroup, die das Festival beehrt.01.09.2025 Berlin - Uber ArenaEU/UK TICKETS: Der Vorverkauf für ENGENE-Mitglieder läuft von Mittwoch, den 23. April um 10 Uhr bis Freitag, den 25. April um 9:59 Uhr (EU/UK lokal).ENGENE MITGLIEDSCHAFT: Wenn Du am ENGENE MEMBERSHIP PRESALE teilnehmen möchtest, kannst Du dich im Voraus auf WEVERSE anmelden. Nur Inhaber der ENGENE MEMBERSHIP (US) in den USA und der ENGENE MEMBERSHIP (GLOBAL) in Europa sind berechtigt, am Presale teilzunehmen. Bitte beachte den Zeitplan, da eine Anmeldung außerhalb des Anmeldezeitraums nicht mehr möglich ist.Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, den 25. April um 10 Uhr (EU/UK).Weitere Infos unter: https://walkthelinetour25.com/