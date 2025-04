Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt deutlich zugelegt. Händler verwiesen auf eine Entschärfung im US-Zollstreit, was eine Gegenbewegung ausgelöst habe. Denn die US-Regierung wollte zumindest vorübergehend die Sonderzölle für bestimmte elektronische Produkte wie Smartphones oder Laptops aus zahlreichen Ländern - darunter China - aussetzen. Nach dem Absturz des SMI in der vorletzten Woche, war es in der vergangenen Woche zu einem ...

